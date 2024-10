Gică Hagi a anunțat schimbări majore după Rapid – Farul 5-0: „Vedem cine pleacă, ei sau eu”

. Jucătorii lui Gică Hagi au avut o prestație dezamăgitoare împotriva giuleștenilor.

Gică Hagi, după Rapid – Farul 5-0: „Am ajuns într-un moment în care lucrurile sunt dificile”

După , Gică Hagi, antrenorul lui Farul Constanța, i-a ținut în ședință pe elevii săi timp de minute bune. În cele din urmă, „Regele” a venit la interviurile de după fluierul final și a analizat jocul echipei sale.

„Ce să mai zic? Tot ce a făcut Rapidul a făcut foarte bine. Eu am venit să spun cât mai puțin, e greu să vorbești în momentul de față.

În ultimii ani a fost frumos, dar se pare că acum am ajuns într-un moment în care lucrurile sunt dificile din toate punctele de vedere. Este o situație grea, la care trebuie să ne gândim și să reflectăm, să tragem concluzii, să evaluăm și să schimbăm.

Legat de meci, pot să vorbesc doar despre prima repriză. Nu am înțeles ce joc avem, cum jucăm defensiv sau ofensiv. Când nu ai putere, adversarul joacă și o face în maniera în care au făcut-o ei. Ne-au dominat, au făcut un meci mare”, a declarat Gică Hagi.

Gică Hagi știe cine este de vină pentru rezultatele slabe

Gică Hagi consideră că nu doar jucătorii Farului Constanța sunt de vină pentru rezultatele slabe din acest sezon, ci și staff-ul tehnic sau conducerea.

„Nu le-am putut spune nimic la final. Ce vă zic vouă, le zic și lor. Niciodată nu am vorbit ceva în vestiar și în afara lui altceva. În fotbal ieși pe teren și joci. Ori ești cel mai bun, cum am fost noi o perioadă, ori ești în halul în care am ajuns noi.

Am trăit momente pe care nu și le dorește niciun jucător. Avem de reflectat. Toți suntem de vină. Cum toți eram buni când am câștigat, acum suntem toți de vină.

Vedem cine merge înainte, dacă mergem înainte. Ne vom gândi la seara aceasta. Sunt multe de zis la cald”, a mai declarat Gică Hagi, după Rapid – Farul 5-0.

Gică Hagi a anunțat schimbări la finalul partidei Rapid – Farul 5-0

Gică Hagi știe care este cea mai mare problemă a jucătorilor săi și de ce aceștia nu au mai avut rezultatele așteptate după ce au reușit să obțină titlul la finalul sezonului 2022-2023.

„Cred că cea mai mare problemă a Farului este că acum 2 ani a ieșit campioană. Cred că suntem prea sus, nu mai suntem cu picioarele pe pământ. Nu mai suntem realiști, iar fotbalul te pedepsește.

Campionii adevărați sunt motivați, câștigă, au din nou foame. Au putere atât mentală, cât și fizică. Eu nu am înțeles în seara asta ce s-a întâmplat, nicio pasă, numai mingi lungi la cap, când noi am pregătit toată săptămâna altceva. Defensiv, nu am recuperat 4 mingi.

Toți trebuie să fim evaluați, atât jucătorii, cât și stafful. Toți avem o problemă. Vedem de mâine încolo ce vom face. Cine va rămâne trebuie să lupte. Trebuie să ne schimbăm total. Trebuie să o luăm de la capăt.

Eu nu pot să mă despart de club pentru că sunt acționar, poate nu o să mai fiu pe bancă. Vedem cine pleacă, ei sau eu. Ceva trebuie schimbat”, a mai adăugat Gică Hagi, după Rapid – Farul 5-0.

