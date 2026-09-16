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Gică Hagi a susținut la București o conferință de presă premergătoare meciurilor din Nations League. Selecționerul reprezentativei de seniori a fost întrebat cum vede situația lui Octavian Popescu și valul de informații apărute în ultimele zile. Antrenorul a evitat să ofere un răspuns concret și a transmis că preferă să se concentreze doar asupra jucătorilor aflați în vederile sale pentru echipa națională.

Ce se întâmplă cu Tavi Popescu

Octavian Popescu traversează o perioadă complicată a carierei. Cu puțin timp înaintea meciului FCSB – UTA, fotbalistul nu s-ar fi prezentat la programul echipei și nu ar fi răspuns apelurilor oficialilor clubului. Potrivit informațiilor apărute în , Poliția și Pompierii ar fi intervenit la locuința sa, unde Popescu ar fi fost găsit într-o stare de euforie,

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Scandalul a luat amploare după ce au apărut informații potrivit cărora nu ar fi fost primul asemenea episod. a relatat că, în urmă cu aproximativ un an, Popescu ar mai fi trecut printr-o situație legată de consumul de gaz ilariant, fiind ajutat atunci de colegul Alexandru Pantea și de mama acestuia. Acest scandal ar fi, de fapt, unul dintre motivele pentru care FCSB i-ar fi dat atât de ușor drumul jucătorului în Grecia, la Levadiakos.

Gică Hagi a evitat subiectul Tavi Popescu! Cum a reacționat când jurnaliștii au insistat

Gică Hagi a fost întrebat la conferința de presă și despre situația complicată a lui Octavian Popescu. Hagi nu a comentat informațiile apărute în ultimele zile și nici problemele extrasportive atribuite jucătorului. Mai mult, în momentul în care unul dintre jurnaliștii prezenți a revenit asupra subiectului, „Regele” a părut deranjat de întrebare.

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„Sunt foarte mulți jucători în afara listei. Fiecare poate să considere cât de talentat este. Eu, momentan, trebuie să mă gândesc la jucătorii de pe listă. Am încredere în ei. Talentul e una, valoarea e alta. Vedem ce continuitate are. Sunt mai multe lucruri despre care trebuie să vorbim. Avea un potențial enorm. Nu sunt eu în măsură să spun cât a fructificat el”, a spus, într-o primă fază, Gheorghe Hagi.

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Subiectul Octavian Popescu nu s-a încheiat aici. Unul dintre jurnaliști a insistat și a revenit cu o întrebare despre situația fotbalistului. De această dată, Hagi a cerut ca discuția să rămână strict în cadrul echipei naționale.

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„Sunt la conferința echipei naționale. Haideți să rămânem în acest cadru. Hai să ne gândim la ce trebuie făcut aici. Sunt lucruri interne, lucruri care se întâmplă. Suntem la conferința echipei naționale. Rugămintea mea e să rămânem în acest cadru”, a mai spus Hagi, în momentul în care un jurnalist a revenit asupra subiectului Octavian Popescu.