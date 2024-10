Naționala de fotbal a României are un parcurs de senzație în Liga Națiunilor. Selecționata pregătită de Mircea Lucescu are patru victorii consecutive și este la un pas de a câștiga grupa, în funcție de rezultatul obținut contra statului Kosovo.

Gică Hagi a dat verdictul! Ce a spus „Regele” despre naționala lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a revenit în forță pe banca echipei naționale de fotbal a României. Tricolorii au maximum de puncte după primele 4 meciuri în Liga Națiunilor, iar jocul echipei arată bine, având 11 goluri înscrise și doar două primite.

La , Gică Hagi, managerul celor de la Farul Constanța, a vorbit despre cum arată jocul echipei naționale de la sosirea lui Mircea Lucescu pe banca tehnică.

„Regele” la Larnaca la , acolo unde elevii lui „Il Luce” și-au dominat adversara și au punctat de trei ori prin , și , care a înscris .

„Identitatea noastră, lumea ne cunoaşte, ne ştiţi, asta am făcut în spate, în faţă îi felicităm pe cei care au dat randament la lotul naţional, suntem un club care alimentăm aşa cum trebuie şi pregătim jucători pentru echipele naţionale.

Formăm jucători pentru echipele naţionale, avem o academie foarte bună care produce şi echipa mare care din când în când joacă fotbal foarte bun.

S-au făcut lucruri importante, sperăm ca în viitor să construim pentru că la noi în România trebuie să vorbim de a şti să construim, să ajungem în Europa, să ajungem acolo unde trebuie să ajungem.

Ieşirea în Europa îţi validează totul şi ne bucurăm că echipele naţionale merg foarte bine, arată foarte bine, am fost în Cipru, am fost satisfăcut de cum arată echipa naţională în momentul de faţă, foarte rapidă, pe tranziţie foarte bună, am făcut un meci foarte bun în Cipru”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă.

Cuvintele lui Gheorghe Hagi despre Marius Șumudică

Gheorghe Hagi l-a lăudat pe Marius Șumudică înaintea confruntării directe dintre Rapid și Farul. Cele două echipe se vor întâlni luni, pe 21 octombrie, începând cu ora 21:00, în ultimul joc al etapei a 13-a din Superligă.

„Șumudică e un antrenor foarte, foarte experimentat. A antrenat și afară, s-a descurcat bine și afară. Are tot respectul meu. Știu că mă așteaptă un meci unde trebuie să analizez, să văd multe jocuri.

Antrenorul e foarte bun, experimentat. Clubul a făcut sacrificii, a investit mult. Dar și noi suntem buni, și noi avem echipă bună, și noi avem internaționali mulți. Sunt jucători valoroși pe care i-am crescut. Sper să facem un meci bun și să fim mai buni ca ei”, a declarat Gheorghe Hagi înaintea duelului dintre Rapid și Farul.