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Pentru România urmează un al doilea meci din Nations League, acasă cu Bosnia, astfel că selecționerul Gică Hagi se ține de cuvânt și a pus la punct o adevărată rotație a lotului. O „revoluție”, așa cum o numește Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a explicat care este logica din spatele acestor mutări.

De ce a renunțat Gică Hagi la Man, Drăgușin, Rațiu sau Marin pentru meciul cu Bosnia? Totul e o strategie

„Hagi, după cum deja sunteți informați, a făcut revoluție. Șase titulari nu sunt în lot. Nu că au fost păstrați pe bancă. Ianis Hagi nu a fost oprit în lot, Rațiu n-a fost oprit în lot, Bancu la fel. Acești băieți nu vor juca. Drăgușin n-a fost oprit în lot, Răzvan Marin n-a fost oprit în lot și Dennis Man n-a fost oprit în lot.

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Au intrat Toni Strata, Cicăldău, Bîrligea, Cîrjan, Matei și Moruțan. Iar Racovițan, Opruț și Marius Marin sunt cei trei ?”, a întrebat Horia Ivanovici în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a explicat strategia lui Hagi și e convins că după această serie de meciuri „semi-amicale” din Nations League, selecționerul își va creiona în minte un prim 11 din care nu va mai scoate prea mulți jucători de la meci la meci.

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Mihai Stoichiță a explicat care este strategia lui Gică Hagi în meciurile din Nations League

„Olaru e în lot? Eissat? El (n.r. Gică Hagi) și-a făcut o strategie pentru meciurile acestea. El n-a chemat, decorativ, 33 de jucători la lotul național. Când vrei să-i bage? Cei care au ieșit vin după un meci greu, în care și factorul fizic a fost important în duelul cu suedezii. Se joacă la trei zile, următorul joc la patru. Patru cu trei, un ciclu săptămânal normal. Un jucător care a jucat în primul meci are un ciclu ca și cum ar juca la Rapid.

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Nu spun că este un test, este efectiv ceva normal, pentru faptul că ești component al echipei naționale. Apar și antrenamentele, în care Hagi vede în ce formă ești, care e mai proaspăt.

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Mi se pare foarte logic. Gică și-a propus ca obiectiv să câștige această grupă. Cel mai mare obiectiv, singurul obiectiv, e Campionatul European. La următoarea fereastră FIFA, sigur nu vor lua 33 de jucători”, a punctat Mihai Stoichiță, care a numit aceste meciuri „semi-amicale”. „Pentru mine e foarte clar că vom avea șase amicale, dar cu miză”, a punctat și Horia Ivanovici.

S-a temut Gică Hagi de un debut de coșmar în Suedia și a „sacrificat” echipa națională pentru a-și salva imaginea?

O întrebare incomodă pusă de Horia Ivanovici l-a pus în dificultate pe Mihai Stoichiță. „Pe Gică Hagi l-a interesat mai mult debutul lui să nu fie dezastruos decât strategia de puncte a naționalei?”. O interpretare a faptului că România trimite o echipă experimentală pe teren cu Bosnia, meci care în mod normal putea fi câștigat.

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„Logica e ca, și dacă ai niște amicale, să încerci să scoți maximum. Dar ai și o chestie oficială, locul 1. De ce nu ai făcut invers? De ce n-ai început în Suedia cu o echipă cu jucători tineri? Să joci cu Borza, să începi cu Matei, să-l fi chemat și pe Ianis Stoica, să vezi despre ce e vorba. Să joci cu Ilie fundaș central. Și foloseai prima garnitură în meciurile de acasă cu Bosnia și Suedia. Exact invers față de cum s-a întâmplat.

Era greu să câștigi la suedezi, la fel de greu să câștigi la polonezi. Am înțeles strategia, dar n-ar fi fost mai bine să fie exact invers? Să încercăm să maximizăm punctele în meciurile de acasă și să joci cu echipa asta? Cu Suedia, când joci cu 40.000 de oameni…Să te întreb așa: Pe Gică Hagi l-a interesat mai mult debutul lui să nu fie dezastruos decât strategia de puncte a naționalei?”, a fost mesajul lui Horia Ivanovici.

Mihai Stoichiță anunță că Gică Hagi vrea ca naționala României să practice un fotbal modern, la fel ca marile echipe ale Europei

Drept răspuns, Mihai Stoichiță e de părere că Gheorghe Hagi a procedat corect și a dezvăluit că selecționerul României visează ca naționala noastră să practice un fotbal modern. „Pentru cine am juca noi în această seară cu cea mai bună echipă, pe un stadion gol? Pentru telespectatori? E un stadion gol. Nu există o presiune atât de mare. Hagi, de pe margine, își poate ghida echipa ușor, poate repara greșelile în timp real. Poți comunica pe un stadion gol, unde se aude orice.

Eu cred că a gândit foarte bine din punct de vedere strategic. Eu mă uit la antrenamente, văd ce își dorește: un fotbal modern, pe care îl vedem la televizor. Așa, în istoria echipei naționale, la al doilea meci în două zile n-am jucat prea grozav. Niciodată nu poți să știi în fotbal. Logica cea mai bună o are învingătorul. Eu sunt de acord cu Hagi și cu modul în care a gândit-o”, a răspuns Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

Comparația cu Edi Iordănescu și importanța Nations League în viziunea lui Mihai Stoichiță

În final, Horia Ivanovici a reamintit cum Edi Iordănescu nu a avut parte de o campanie deosebită în Nations League, dar a calificat România la Euro unde a făcut o figură frumoasă. „Edi Iordănescu a avut o campanie foarte slabă în Liga Națiunilor, dar s-a calificat la Euro. E clar că sacrificăm Liga Națiunilor. Hagi a făcut liniște și a arătat că îi tratează pe toți la fel, pentru că nu l-a chemat pe Ianis Stoica cu Bosnia. L-a lăsat pe căpitanul echipei în afara lotului. Hagi a spulberat orice polemică, a transmis mesajul că, pentru el, toți sunt egali, inclusiv fiul lui”, a remarcat Ivanovici.

Mihai Stoichiță i-a dat dreptate jurnalistului și se așteaptă ca, în timp, Hagi să obțină lucruri mărețe cu naționala noastră: „Încearcă să dezvolți echipa asta pentru Euro. Nici locul 1, nici 2, nici 3, nici 4. Dacă vom câștiga diseară, Hagi nu va fi entuziasmat. Cu Edi, după ce s-a terminat Liga Națiunilor, toată lumea a sărit: «Afară cu Edi!». Am decis: «Nu, domnule! Te duci la fiecare antrenament, la Federație, stai lângă el. Vezi că ceea ce face duce către ceea ce-ți dorești tu: creșterea unei echipe, calificarea la un obiectiv major».

La Hagi îmi place fotbalul pe care vrea să-l implementeze: fotbal agresiv, cu ritm, cu intensitate, să se joace cu un pressing foarte avansat. Ar fi făcut la fel (n.r. cu Ianis scos din lot) și dacă învingeam în Suedia. La ultimul meci, acasă, cu Suedia, cred că mixul va fi format din cei mai buni dintre cele trei formule.”