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Otto Hindrich (24 de ani) a fost rezervă în Suedia – România 2-1, din Grupa B4 a Ligii Națiunilor. Goalkeeperul de la Legia Varșovia fost dorit de FC Koln, din Bundesliga. Germanii au oferit 8 milioane de euro, dar polonezii au refuzat.

Ofertă de 8 milioane de euro pentru Otto Hindrich

Otto Hindrich a ajuns la Legia Varșovia în ianuarie 2026, când formația poloneză a plătit 600.000 de euro celor de la CFR Cluj pentru transferul internaționalul român. Acesta s-a impus rapid între buturile leșilor și a bifat nouă apariții în campionat în actualul sezon.

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Evoluțiile bune din tricoul Legiei i-au adus lui Hindrich și convocarea la echipa națională a României pentru partidele din Liga Națiunilor. Portarul în vârstă de 24 de ani a fost însă doar rezervă .

Conform , în perioada de mercato din vară, portarul a fost aproape de un transfer în Bundesliga, la FC Koln. Mutarea ar fi reprezentat o lovitură financiară importantă și pentru CFR Cluj, care ar fi urmat să încaseze aproximativ 800.000 de euro din afacere.

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Câți bani ar fi încasat CFR Cluj

CFR Cluj a păstrat 10% dintr-un viitor transfer al lui Otto Hindrich, astfel că ardelenii ar fi avut de câștigat serios dacă mutarea portarului în Bundesliga s-ar fi concretizat. Din cele 8 milioane de euro oferite de Koln, clubul patronat de Ioan Varga ar fi încasat 800.000 de euro.

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Transferul lui Hindrich în Germania a picat însă în cele din urmă. Legia Varșovia a solicitat 10 milioane de euro pentru internaționalul român și nu a acceptat oferta venită din Bundesliga. În plus, o parte a suporterilor Legiei s-a opus vehement plecării portarului, astfel că Hindrich a rămas la Varșovia.