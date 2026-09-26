Sport

Ofertă  de 8.000.000 de euro din Bundesliga pentru „tricolorul” lăsat pe bancă de Gică Hagi

Unul dintre fotbaliștii pe care Gică Hagi i-a lăsat pe banca de rezerve la meciul Suedia - România 2-1 a primit o ofertă de 8.000.000 de euro din Bundesliga. Răspunsul clubului
Cristian Măciucă
27.09.2026 | 00:15
Oferta de 8000000 de euro din Bundesliga pentru tricolorul lasat pe banca de Gica Hagi
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Ofertă  de 8.000.000 de euro din Bundesliga pentru „tricolorul” lăsat pe bancă de Gică Hagi. FOTO: sportpictures.eu
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Otto Hindrich (24 de ani) a fost rezervă în Suedia – România 2-1, din Grupa B4 a Ligii Națiunilor. Goalkeeperul de la Legia Varșovia fost dorit de FC Koln, din Bundesliga. Germanii au oferit 8 milioane de euro, dar polonezii au refuzat.

Ofertă de 8 milioane de euro pentru Otto Hindrich

Otto Hindrich a ajuns la Legia Varșovia în ianuarie 2026, când formația poloneză a plătit 600.000 de euro celor de la CFR Cluj pentru transferul internaționalul român. Acesta s-a impus rapid între buturile leșilor și a bifat nouă apariții în campionat în actualul sezon.

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Evoluțiile bune din tricoul Legiei i-au adus lui Hindrich și convocarea la echipa națională a României pentru partidele din Liga Națiunilor. Portarul în vârstă de 24 de ani a fost însă doar rezervă la Stockholm, în Suedia – România 2-1. Ionuț Radu (29 de ani) a fost preferat ca titular de selecționerul Gică Hagi (61 de ani).

Conform iamsport.ro, în perioada de mercato din vară, portarul a fost aproape de un transfer în Bundesliga, la FC Koln. Mutarea ar fi reprezentat o lovitură financiară importantă și pentru CFR Cluj, care ar fi urmat să încaseze aproximativ 800.000 de euro din afacere.

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Câți bani ar fi încasat CFR Cluj

CFR Cluj a păstrat 10% dintr-un viitor transfer al lui Otto Hindrich, astfel că ardelenii ar fi avut de câștigat serios dacă mutarea portarului în Bundesliga s-ar fi concretizat. Din cele 8 milioane de euro oferite de Koln, clubul patronat de Ioan Varga ar fi încasat 800.000 de euro.

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Transferul lui Hindrich în Germania a picat însă în cele din urmă. Legia Varșovia a solicitat 10 milioane de euro pentru internaționalul român și nu a acceptat oferta venită din Bundesliga. În plus, o parte a suporterilor Legiei s-a opus vehement plecării portarului, astfel că Hindrich a rămas la Varșovia.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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