Gică Hagi a demontat transferul lui Ianis Hagi la Rapid: „În România vine doar la Farul! Uitați de altceva!”

Gică Hagi a dezvăluit că Ianis Hagi nu se va transfera la Rapid în această vară și că o posibilă mutare în România se poate concretiza doar la Farul Constanța.

Mutarea lui Ianis Hagi în Giulești a fost cel mai fierbinte subiect din ultima săptămână. Numai că, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate în cursul zilei de luni, 26 august, .

Efortul financiar pe car l-ar fi reprezentat sosirea lui Hagi Jr. în Superliga și dorința mijlocașului ofensiv de a evolua în continuare în străinătate au făcut ca transferul să pice definitiv.

De altfel, inclusiv Gică Hagi a confirmat, la finalul meciului dintre , că fiul său nu va semna cu Rapid. O posibilă revenire în România se poate materializa doar la Farul Constanța, după cum a mărturisit chiar „Regele”.

„Ianis dacă vine în România vine la Farul. Atât, uitați de altceva. Nu ce zice Rangers, ce zic eu. Ianis mai are de jucat afară”, a declarat Gică Hagi la finalul meciului.

Gică Hagi, enervat de arbitrajul lui Marcel Bîrsan din UTA Arad – Farul Constanța 1-1

Tot la flash-interviu, Gică Hagi și-a vărsat nemulțumirea și despre arbitrajul lui Marcel Bîrsan. În viziunea „Regelui”, „centralul” a privat-o pe Farul de o lovitură de pedeapsă, la un presupus fault al lui Denis Hrezdac asupra lui Mihai Bălașa, în minutul 58.

De altfel, managerul tehnic al campioanei din sezonul 2022-2023 l-a mai acuzat pe Marcel Bîrsan de modul în care a fragmentat partida, susținând că i-a mustrat pe jucătorii lui Mircea Rednic pentru că au grăbit jocul.

„Să mă aștept la ceva mai mult din partea arbitrului sau a noastră? Eu zic că am făcut ce a trebuit, am venit în deplasare la UTA, o echipă bună făcută de Mircea, am condus, am avut ocazii, am depus presiune, dar să nu dai penalty la Bălașa e… chiar ne ia… e prea mult! Eu așa cred.

Ce să analizeze? E penalty, s-a văzut din tribună! L-a ținut, a dat cu capul și aia a fost. Cine sunt eu să cer explicații? Eu sunt doar un antrenor, dar când îl vezi că e clar… cu FCSB am primit în ultimul minut penalty. Nu a ieșit, nu a zis nimeni nimic. Tot timpul câte 2 minute pauză, dacă a făcut arbitrul semn de ce a iuțit jocul adversarul.

Atunci să jucăm la 2-3 minute. Ce să facem? Știam că întâlnim o echipă foarte bună acasă, publicul chiar e fantastic, își încurajează echipa. Lăsând la o parte tranziția negativă, da, am ținut jocul sus, am fost și eu inspirat când l-am trimis pe Dican sus și a dat cu capul”, a declarat Gică Hagi la finalul meciului.