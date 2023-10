Gică Hagi a dezvăluit bugetul campioanei României: “Niciun club din lume nu face asta”

Echipa lui Hagi a învins-o pe Galați cu 1-0 și a semnat a 2-a înfrângere din acest sezon în dreptul lui Dorinel Munteanu. În urma acestui succes, Farul a urcat până pe locul 5 în clasamentul Ligii I.

Ce buget are Farul. Echipa lui Hag este în creștere de formă

“Nu suntem cei mai buni din România pentru că bugetul nu este. La conducători, avem conducători foarte buni, avem președinte, avem vicepreședinte, toți sunt foști fotbaliști.

ADVERTISEMENT

Încercăm să facem față, vom vedea, ușor ușor să mărim aceste venituri ale clubului care să fie bine pentru club să ne putem bate de la egal la egal cu orice club din România, dacă putem, dacă nu…

Bugetul este la fel ca în anii precedenți, noi nu putem să schimbăm. Noi o luăm în fiecare an, ne clădim, o luăm de la zero, nu putem, niciun leu în plus. Bugetul e în jur de 6 milioane”, a declarat Gică Hagi, în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Farul are 6 milioane de euro la dispoziție în fiecare an pentru a face performanță. Din acești bani, 25% se duc către centrul de copii și juniori.

Farul atacă titlul cu un buget de 6 milioane de euro

“Bugetul e un buget bun, dar nu uitați. Noi, față de toate celelalte echipe, lăsând la o parte poate cele din față. Noi la academie, clubul alocă 20-25% din bugetul pe care îl are, îl alocă academiei.

ADVERTISEMENT

Din 6 milioane noi alocăm 25% la academie. Niciun club din lume nu alocă 25% buget, cam 25% trebuie să avem noi. Niciun club din lume nu face treaba asta. 1.8 milioane de euro, mai bine spus.

Ați văzut baza care s-a construit, numărul de jucători pe care îl avem. Noi nu am redus nimic la academie. Din contră, am încercat să aducem mai mult, să facem mai mult. Din contră, am crescut.

Nu am venit în jos. Înainte aveam un milion, acum ne-am dus peste. Pentru că acesta e clubul nostru. Prima bază a fost, este și va fi centrul de copii și juniori care susține și alocă jucători foarte mulți”, a completat Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO, de la 10:30. Show-ul se poate vedea în fiecare luni, marți și vineri, iar în premieră, în aceeași zi de la 17:30. Emisiunea este pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.