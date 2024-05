Gică Hagi a dezvăluit ce se întâmplă cu viitorul lui Ianis! Cum a văzut „Regele” meciul fiului său cu Real Madrid: „A fost foarte bun”

Gheorghe Hagi a dat cărțile pe față în privința viitorului lui Ianis Hagi! „Regele” e de părere că orice club mare din Europa ar trebui să fie cu ochii pe „Prinț”.

Gică Hagi despre meciul lui Ianis cu Real Madrid: „A fost foarte bun”

Gică Hagi urmărește cu mare interes meciurile pe care le dispută fiul său Ianis în Spania. Fostul component al „Generației de Aur” a analizat partida pe care Alaves a jucat-o cu Real Madrid și a tras concluziile despre prestația fiului și a echipei.

ADVERTISEMENT

„Cu Real Madrid în deplasare a fost foarte bun. Nu a pierdut el, a pierdut echipa, Ianis a reușit să aibă cele mai multe șuturi pe poartă în meciul cu Real Madrid”, a declarat Gheorghe Hagi la .

„Regele” mai e de părere că orice echipă din Europa ar trebui să fie cu ochii pe Ianis și că el l-ar lua în orice moment pe „Prinț”, fiindcă e cel mai bun.

ADVERTISEMENT

„Dacă ar fi după mine și aș antrena o echipă mare, primul jucător pe care l-aș lua ar fi Ianis”, a declarat „Regele”, conform sursei menționate mai sus.

„Regele” știe viitorul „Prințului”!

În cadrul emisiunii de la , Gică Hagi a fost întrebat despre viitorul lui Ianis și la ce echipă va evolua internaționalul român din sezonul viitor.

ADVERTISEMENT

„Prima oară o să joace la Campionatul European și după vom vedea în vară. Mai are un an la rangers. Deocamdată Ianis a fost la un club enorm, a fost la Rangers și a ieșit cel mai bun tânăr jucător. Ianis este în momentul de față jucătorul român care are cele mai multe jocuri în Europa”, a mai spus Gheorghe Hagi.

, meci ce va avea loc pe data de 25 mai pe „Arena Națională” din București

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi este pe lista preliminară a lui Edi Iordănescu

Ianis Hagi (25 de ani) a prins minute în ultimele trei partide ale sezonului pentru Alaves, fiind cel mai bun de pe teren în două rânduri.

cu Bulgaria și Liechtenstein, ultimele partide de dinaintea turneului final.