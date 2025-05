Gică Hagi a evitat complet un subiect important înainte de Farul – UTA: „Altă întrebare”

Farul este neînvinsă în ultimele cinci runde din play-out, iar după s-a distanțat la patru puncte de zona barajului cu două runde înainte de final. Constănțenii vor întâlni UTA sâmbătă la Ovidiu, iar .

Gheorghe Hagi a prefațat meciul cu UTA: „Suntem conștienți că întâlnim o echipă puternică”

UTA a ieșit din zona barajului după ce a învins Petrolul, însă arădenii nu au scăpat încă de emoții, așadar un succes la Ovidiu ar fi extrem de important. Gheorghe Hagi a afirmat că duelul contra echipei pregătite de Mircea Rednic va fi complicat. „E ultimul meci acasă, sperăm să avem o prestație foarte bună, suntem într-un moment cu rezultate foarte bune în ultimele meciuri.

Jocul nu a fost foarte bun, dar rezultatele sunt bune, trei victorii și un egal. Suntem echipa care a marcat cele mai multe goluri în play-out. Avem nevoie de victorie, suntem conștienți că întâlnim o echipă puternică din toate punctele de vedere. Au calitate și un antrenor foarte bun, ne cunoaștem foarte bine.

Trebuie să ne adaptăm defensiv la tot ce înseamnă UTA, la tot ce înseamnă Mircea, care a făcut o echipă puternică, cu jucători cu calități foarte bune, în special pe duel, atât defensiv, cât și ofensiv. Presiunea pentru mine există la orice meci. Vreau să câștig, îmi place să câștig, sunt exigent, la fiecare meci asta le cer. Poate sunt prea exigent, poate că îmi doresc prea mult”, a declarat „Regele” înainte de partida care va avea loc sâmbătă, de la ora 15:00.

Antrenorului Farului a confirmat faptul că Ionuț Cojocaru va fi în lot pentru acest duel, însă ceilalți fotbaliști accidentați, Ionuț Vînă, Carlo Casap, Dragoș Nedelcu, Mihai Bălașa și Daniel Kivinda, au șanse infime să mai revină pe gazon în actuala stagiune.

Gheorghe Hagi nu a dorit să vorbească de barajul pentru Europa: „Altă întrebare”

Deoarece Sepsi, cealaltă echipă din play-out cu licență UEFA, nu mai are șanse să termine între primele patru formații, Farul are o oportunitate importantă să evolueze la barajul pentru Conference League contra unei echipe din play-off. Întrebat despre acel baraj, Gică Hagi a evitat complet subiectul, răspunsul său fiind elocvent: „Altă întrebare”.

, însă „Regele” a precizat că nu se pune problema ca acesta să i se alăture fostului coechipier Rivaldo la Farul. „A venit doar așa, cu lucrurile lui, l-am primit așa cum trebuie și atâta tot.

Ne bucură foarte tare, a fost o surpriză enormă pentru noi că el, de la ce nivel a fost și este, am înțeles că lucrează pentru FIFA, a venit în Constanța și ne-a vizitat. Îi mulțumim că a făcut deplasarea și a ajuns până la noi, probabil a văzut lucruri frumoase, sperăm să ne vorbească de bine”, a afirmat Gică Hagi la conferința de presă.

Farul, Hermannstadt și Petrolul sunt echipele din play-out eligibile pentru clauza de solidaritate oferită de FRF celor care respectă regula ”5+6”, care spune că o echipă trebuie să aibă în teren pe toată durata jocului minim cinci jucători formați la nivel național sau eligibili pentru prima reprezentativă. Cea mai bine clasată formație dintre cele trei va fi recompensată cu aproximativ 700.000 de euro.

„O victorie ne-ar duce acolo sus, cu orice loc în plus mai reduci din deficit, pentru că sunt niște bani acolo. Mai e o luptă importantă, nici n-am înțeles-o aia cu banii de la Federație, primul loc, cum se dă, cum se face… N-am înțeles-o deloc. E atât de complicat că nu am înțeles. O să încercăm să câștigăm ultimele două meciuri, ne dorim, dar vom vedea dacă putem”, a transmis antrenorul constănțenilor.