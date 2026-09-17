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Descoperă care este decizia luată în urmă cu ceva vreme de Gică Hagi în privința uneia dintre firmele sale. Selecționerul naționalei a semnat deja actele. Iată cui a cedat totul, dar și care este funcția pe care o ocupă acum.

Gică Hagi, hotărâre radicală cu privire la societatea sa

Actualul selecționer al echipei naționale de fotbal, Gică Hagi (61 ani) se află într-o etapă importantă a carierei sale. A fost , pentru că ambii antrenori sunt la început de mandat. Fiecare dintre ei trebuie să gestioneze o fereastră internațională total ieșită din comun.

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Atât România, cât și Germania vor disputa câte patru meciuri oficiale într-un interval de numai 11 zile. Din fericire, tehnicianul român a primit , care se află în proces de recuperare. Când nu se află pe stadion sau la antrenamente fostul jucător are alte lucruri pe care trebuie să le controleze.

Partea de business este una prioritară pentru el, mai ales prin prisma hotelului pe care-l deține pe litoral. Unitatea hotelieră de 4 stele este una dintre cele mai căutate, trecând prin mai multe etape de renovare și modernizare. Aceasta este administrată prin intermediul societății SC Hagi Sport SRL, unde există doi acționari.

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Recent, Gică Hagi a decis să facă o schimbare uriașă și a modificat administratorul. Astfel, fostul fotbalist a fost revocat din funcția de care o deținea și i-a cedat acest post soției sale, Marilena. Femeia îi este alături de mai bine de 30 de ani, în prezent căpătând puteri depline de reprezentare, pentru o perioadă de 50 de ani.

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„Puteri depline de reprezentare”

„Convocați statutar și reuniți pe 18 martie 2026, la sediul socieții, cu sediul în Mamaia, județul Constanța, asociații, Gheorghe Hagi (98,58%) și soția sa, Marilena Hagi (1,42%), au hotărât în unanimitate revocarea din funcția de administrator a lui Gheorghe Hagi și numirea în aceeași funcție a Marilenei Hagi.

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Aceasta are puteri depline de reprezentare a societăţii, pe o perioadă de 50 de ani”, scriu cei de la . Astfel, selecționerul României a rămas în continuare proprietarul majoritar al firmei, dar nu mai este administrator. Faptul că soția sa ocupă această poziție nu înseamnă automat că ea a primit cele 98,58% din firmă.

În altă ordine de idei, în aceeași perioadă fostul fotbalist a renunțat la pachetul majoritar de la FCV Farul Constanța SA, având doar un procent de 10%. Printre afacerile pe care le gestionează se mai află Academia care îi poartă numele, dar și numeroase proiecte imobiliare. De asemenea, Gică Hagi este asociat și la alte firme din România.

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Și-a construit averea în general din business-urile pe care le-a pus la punct după retragerea din sport. A renunțat la fotbalul profesionist în 2001, la vârsta de 36 de ani. Hotărârea a fost luată după meciul Galatasaray – Trabzonspor 4–0, unde a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă. Ulterior, s-a îndreptat spre antrenorat.