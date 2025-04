Gică Hagi a făcut show la declarații după Petrolul – Farul 0-1: „Vrăjeală!”

Gică Hagi s-a dezlănțuit la flash-interviu după . Gruparea de la malul Mării Negre este tot mai aproape de salvarea de la retrogradare. „Regele” a avut un mesaj ferm pentru marcatorul golului.

Gică Hagi, după Petrolul – Farul 0-1: „Am avut noroc, au fost situații incredibile”

Farul a trecut cu bine peste și a câștigat la Ploiești, scor 1-0, cu Petrolul. Ca urmare a acestui succes, echipa lui Gică Hagi s-a distanțat la trei puncte de zona „fierbinte” a clasamentului. Singurul gol al meciului de pe „Ilie Oană” a fost marcat de Luca Băsceanu (18 ani), căruia „Regele” i-a atras atenția.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să ştii să ataci, aşa cum am făcut până când am marcat. Am avut noroc, au fost situaţii incredibile. Sunt meciuri de 3 puncte pe care dacă le iei te duci sus. S-a speriat că a dat pe lângă minge, vrăjeală.

Mai are multe de învăţat ca să devină un jucător bun. Are mult de muncă. Să lucreze foarte mult şi defensiv. Etapa următoare poate mai dă un gol sau o pasă de gol. Denis Alibec e farist şi ţine foarte mult la Farul.

ADVERTISEMENT

Când el se concentrează să joace mingea e fotbal. Sunt trei puncte foarte importante. Să rămânem conectaţi”, a declarat Gică Hagi, după Petrolul – Farul 0-1.

„Există presiune”

În următoarea rundă, Farul va juca pe teren propriu cu lanterna roșie a clasamentului, Gloria Buzău. Meciul are loc sâmbătă, 2 mai, de la ora 18:15. Până la finalul sezonului, echipa lui Gică Hagi le va mai înfrunta pe UTA Arad, acasă, și pe Oțelul Galați, în deplasare.

ADVERTISEMENT

„Sper să câştigăm şi următorul meci de acasă, dar va fi foarte greu. Eu mă gândesc la cele 3 puncte din fiecare meci. Există presiune, dar ce am făcut ieri şi azi a fost foarte bine”, a adăugat managerul tehnic al „marinarilor”