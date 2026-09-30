Sport

Gică Hagi a găsit vinovatul! Nici nu i-a vorbit după rușinea cu Bosnia

Gică Hagi a identificat vinovatul pentru umilința pe care România a suferit-o cu Bosnia & Herțegovina, în fața căreia a pierdut cu scorul de 2-4
Cristian Măciucă
30.09.2026 | 08:15
Gica Hagi a gasit vinovatul Nici nu ia vorbit dupa rusinea cu Bosnia
EXCLUSIV FANATIK
Gică Hagi a găsit vinovatul! Nici nu i-a vorbit după rușinea cu Bosnia. FOTO: sportpictures.eu
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Gică Hagi (61 de ani) a fost un car de nervi după partida România – Bosnia 2-4. „Regele” a tunat și a fulgerat în conferința de presă, iar FANATIK a aflat pe cine a dat vina pentru eșecul de pe Arena Națională.

Gică Hagi e supărat pe Ștefan Preda. De ce l-a titularizat, de fapt, pe Ionuț Radu

FANATIK a aflat în exclusivitate că Gică Hagi este supărat pe Ștefan Preda (56 de ani), antrenorul cu portarii de la echipa națională. Din informațiile FANATIK, marți, 29 septembrie, la o zi după România – Bosnia 2-4, „Regele” nici măcar nu a vorbit cu fostul goalkeeper de la Petrolul, Dinamo sau Universitatea Craiova. Hagi e supărat pe Preda, deoarece antrenorul cu portarii a fost cel care a insistat la selecționer să îl folosească pe Ionuț Radu (29 de ani) și la meciul cu bosniacii.

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Din informațiile FANATIK, Ștefan Preda i-ar fi dat „Regelui” un raport fals despre Radu, convingându-l astfel să îl bage titular pe portarul de la Celta Vigo. Din acest motiv, Hagi s-a supărat nevoie mare pe Preda, căruia nu i-a mai adresat niciun cuvânt după eșecul usturător din etapa a doua a Grupei B4 din UEFA Nations League.

La conferința de presă de după România – Bosnia 2-4, Gică Hagi a dezvăluit că regretă că nu l-a titularizat pe Otto Hindrich (24 de ani), având în vedere că Ionuț Radu a dezamăgit și la partida din Suedia. Ștefan Preda a insistat însă că Radu e în formă, doar că duelul cu Bosnia a demonstrat contrariul, fotbalistul din LaLiga fiind vinovat la cel puțin două din cele patru goluri ale naționalei lui Sergej Barbarez.

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Preda l-a enervat pe Hagi și în perioada Viitorul

Nu e prima dată când Ștefan Preda îl enervează pe Gică Hagi. Cei doi colaborează la echipa națională, după ce fostul goalkeeper a fost antrenor cu portarii și la Viitorul (n.r. – actualul Farul) Constanța. În 2019, la finala Cupei României, câștigată de Viitorul, scor 2-1, cu Astra, „Regele” l-a pus la zid pe Preda. Atunci, Hagi a dat vina pe Valentin Cojocaru pentru golul giurgiuvenilor și l-a schimbat la pauză cu Arpad Tordai.

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Gică Hagi și-a vărsat nervii pe Fane Preda și, înainte de a îl schimba pe Cojocaru, i-a făcut un semn lui Preda prin care lăsa să se înţeleagă că antrenorul cu portarii e liber să plece de la Ovidiu. Înainte să lucreze cu Hagi la Viitorul/Farul și la echipa națională, Ștefan Preda a mai fost antrenor cu portarii la FCSB (2014-2015), în mandatul lui Costel Gâlcă.

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Horia Ivanovici a prezis gafele lui Ionuț Radu

Ionuț Radu a luat patru goluri de la Bosnia & Herțegovina, după ce a luat două goluri parabile și în eșecul cu Suedia, scor 1-2. Cu opt ore înainte de umilința de pe Arena Națională, Horia Ivanovici a prezis că Radu nu ar trebui să apere buturile naționalei, având în vedere că nu e într-o formă grozavă. Directorul FANATIK l-a cerut titular în poarta României pe Laurențiu Popescu, goalkeeper care nici nu a fost convocat pentru acțiunea din Nations League. Hagi i-a preferat pentru „dubla” cu Suedia și meciurile cu Bosnia și Polonia pe Ionuț Radu, Otto Hindrich și Valentin Cojocaru.

„Nu m-a impresionat și eu îl văd mai degrabă rezervă, nu titular, pe Ionuț Radu. Mie mi se pare un portar care nu dă siguranță echipei”, a transmis Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA, în ziua meciului România – Bosnia & Herțegovina. „Eu jucam fără probleme cu Laurențiu Popescu în poartă. Merita să fie titular. În afară de campionat, nu mi se pare nicio diferență între cei doi. Ba din contră, Popescu mi se pare un portar mult mai sigur decât Ionuț Radu”, a punctat directorul FANATIK.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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