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Debut nefericit pentru Gică Hagi în cel de-al doilea mandat pe banca echipei naționale. vineri seară, în prima partidă din Nations League. Câți suporteri români au urmărit partida în direct la TV.

Antena 1 a surclasat Pro TV la toate categoriile. Ce audiențe a înregistrat grație meciului Suedia – România 2-1

„Strawberry Arena”, arenă de 50.000 de locuri, a găzduit vineri seară meciul Suedia – România 2-1. Nordicii au câștigat în fața a puțin peste 30.000 de spectatori, din care aproximativ 2.000 au fost români. Elevii lui Gică Hagi au beneficiat de o susținere importantă, mai ales în debutul partidei, când fanii au realizat un .

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Însă „Regele” și jucătorii săi au fost susținuți puternic și de acasă. Transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, meciul s-a impus ca lider detașat de audiență la nivelul tuturor categoriilor de public. Golurile întâlnirii au fost marcate de starurile Isak și Gyokeres pentru suedezi, în timp ce pentru România a înscris Dennis Man. Toate reușitele au fost marcate în prima repriză.

În intervalul orar 21:45 – 23:40, în care s-a difuzat debutul României din Nations League 2026, Antena 1 a condus detașat clasamentul audiențelor înregistrând 9.3 puncte de rating și 36% cotă de piață la capitolul public comercial (vârste între 21 și 54 de ani). Postul secund, Pro TV, a înregistrat doar 6.5 puncte de rating și 25% cotă de piață.

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Antena 1 s-a impus și la publicul urban, unde a condus cu 10.1 puncte de rating și 32.3% cotă de piață, urmată de Pro TV, cu 6.4 puncte de rating și 20.6% cotă de piață. La nivel național, ierarhia s-a păstrat și la nivelul întregii țări, unde Antena 1 a bifat 9.2 puncte de rating și 29.9% cotă de piață, în timp ce Pro TV a obținut 5.4 puncte de rating și 17.4% cotă de piață. Minutul de maximă audiență a fost atins la ora 22:28, moment în care peste 1.8 milioane de telespectatori îi urmăreau simultan pe „tricolorii” lui Gică Hagi.

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Ce urmează pentru naționala lui Gică Hagi

„Tricolorii” luptă în grupă alături de Suedia, Bosnia și Polonia. Două dintre adversare, Suedia și Bosnia, au evoluat în această vară la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, turneu care a fost de asemenea transmis de postul Antena. Următorul meci pe care reprezentativa noastră îl va disputa este programat luni, 28 septembrie, ora 21:45, contra Bosnia-Herțegovina.

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Programul naționalei României în această toamnă: