Gică Hagi a împlinit 61 de ani! Ce mesaje a primit „Regele”. Turcii nu l-au uitat. Video

Gheorghe Hagi, fostul mare jucător român, a împlinit vârsta de 61 de ani. Mai mulți oameni importanți din fotbal i-au transmis mesaje „Regelui”, iar Galatasaray, clubul din Turcia la care a scris istorie, a postat un videoclip special pe rețelele de socializare.

Gică Hagi a împlinit 61 de ani!

Gheorghe Hagi este considerat cel mai bun fotbalist român din toate timpurile . A jucat 124 de meciuri la echipa națională de seniori a României și a reușit să marcheze 35 de goluri, fiind cel mai bun marcator din toate timpurile, la egalitate cu Adrian Mutu.

După ce a plecat de la Barcelona, „Regele” a semnat cu Galatasaray și avea să devină o legendă a clubului din Istanbul. Alături de Gică Popescu, a câștigat Cupa UEFA.

Cele mai frumoase mesaje primite de Gică Hagi în ziua în care a împlinit 61 de ani

Gheorghe Hagi a primit mesaje din partea foștilor săi colegi. Oameni importanți din fotbalul mondial și-au rupt din timp pentru a-l felicita pe fostul mare fotbalist român pentru împlinirea vârstei de 61 de ani.

„Un coleg la echipa națională deosebit, de foarte mare valoare, un adversar pe care l-am avut în derby-urile Dinamo – Steaua, cu un dribling excepțional. Trebuia să-i facem dublaj, nu puteam să-l lăsăm 1 la 1 niciodată, și un prieten care a adus mult succes fotbalului românesc, mai ales în perioada 1985–2000. 15 ani deosebiți”, a spus Gabi Balint despre fostul său coleg, Gică Hagi, conform

„Gheorghe Hagi, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Echipei Naționale, cel mai bun marcator all-time împreună cu Mutu, împlinește azi 61 de ani! La mulți ani!”, au scris cei de la FRF.

„La mulți ani, Gică Hagi! Cel mai mare fotbalist al României, Gheorghe Hagi, își serbează azi ziua de naștere”, a fost mesajul celor de la Steaua.

Clubul Galatasaray a postat pe rețelele de socializare un videoclip spectaculos. Turcii au realizat un filmuleț în care au montat cele mai frumoase goluri înscrise de Gică Hagi în perioada în care a jucat pentru echipa din Istanbul.