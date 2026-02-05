Gică Hagi a împlinit 61 de ani! Ce mesaje a primit „Regele”. Turcii nu l-au uitat. Video

Sport

Gică Hagi a împlinit 61 de ani! Ce mesaje a primit „Regele". Turcii nu l-au uitat.

Cele mai frumoase mesaje primite de Gică Hagi în ziua în care a împlinit vârsta de 61 de ani. Galatasaray, echipa la care a scris istorie, video impresionant.
Alex Bodnariu
05.02.2026 | 10:22
Gica Hagi a implinit 61 de ani Ce mesaje a primit Regele Turcii nu lau uitat Video
Cele mai frumoase mesaje primite de Gică Hagi în ziua în care a împlinit 61 de ani
Gheorghe Hagi, fostul mare jucător român, a împlinit vârsta de 61 de ani. Mai mulți oameni importanți din fotbal i-au transmis mesaje „Regelui”, iar Galatasaray, clubul din Turcia la care a scris istorie, a postat un videoclip special pe rețelele de socializare.

Gică Hagi a împlinit 61 de ani!

Gheorghe Hagi este considerat cel mai bun fotbalist român din toate timpurile. Este singurul jucător din țara noastră care a îmbrăcat tricourile rivalelor din Spania, Real Madrid și Barcelona. A jucat 124 de meciuri la echipa națională de seniori a României și a reușit să marcheze 35 de goluri, fiind cel mai bun marcator din toate timpurile, la egalitate cu Adrian Mutu.

De asemenea, Gică Hagi a scris istorie și în fotbalul din Turcia. După ce a plecat de la Barcelona, „Regele” a semnat cu Galatasaray și avea să devină o legendă a clubului din Istanbul. Alături de Gică Popescu, a câștigat Cupa UEFA.

Cele mai frumoase mesaje primite de Gică Hagi în ziua în care a împlinit 61 de ani

Gheorghe Hagi a primit mesaje din partea foștilor săi colegi. Oameni importanți din fotbalul mondial și-au rupt din timp pentru a-l felicita pe fostul mare fotbalist român pentru împlinirea vârstei de 61 de ani.

„Un coleg la echipa națională deosebit, de foarte mare valoare, un adversar pe care l-am avut în derby-urile Dinamo – Steaua, cu un dribling excepțional. Trebuia să-i facem dublaj, nu puteam să-l lăsăm 1 la 1 niciodată, și un prieten care a adus mult succes fotbalului românesc, mai ales în perioada 1985–2000. 15 ani deosebiți”, a spus Gabi Balint despre fostul său coleg, Gică Hagi, conform Sport.ro.

Gheorghe Hagi, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Echipei Naționale, cel mai bun marcator all-time împreună cu Mutu, împlinește azi 61 de ani! La mulți ani!”, au scris cei de la FRF.

„La mulți ani, Gică Hagi! Cel mai mare fotbalist al României, Gheorghe Hagi, își serbează azi ziua de naștere”, a fost mesajul celor de la Steaua.

Clubul Galatasaray a postat pe rețelele de socializare un videoclip spectaculos. Turcii au realizat un filmuleț în care au montat cele mai frumoase goluri înscrise de Gică Hagi în perioada în care a jucat pentru echipa din Istanbul.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
