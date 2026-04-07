Gică Hagi a început să plângă în direct după moartea lui Mircea Lucescu: „De abia pot să vorbesc. A fost mai mult decât un antrenor, un părinte, un profesor”

Fotbalul românesc este mai sărac, după ce Mircea Lucescu a trecut în neființă, la vârsta de 80 de ani, iar Gică Hagi și-a găsit cu greu cuvintele. „Regele” a fost foarte emoționat de vestea primită și nu a putut decât să aibă o scurtă reacție.
Mircea Lucescu și Gică Hagi sunt doi dintre oamenii care au făcut istorie pentru fotbalul din România și nu numai, iar impactul acestora asupra multor generații a fost, este și va fi extrem de important. Pierderea lui „Il Luce” l-a făcut pe Gică Hagi să fie devastat și extrem de emoționat, până la lacrimi, iar în scurta reacție pe care a dat-o a vorbit despre influența extraordinară pe care Mircea Lucescu a avut-o asupra sa de-a lungul timpului.
“Mi-a dat încredere, a fost lângă mine, m-a sprijinit, mi-a fost ca un părinte. A fost mai mult decât un antrenor, un părinte, un profesor, mi-a oferit multe. Speram să treacă şi peste acest examen, dar din păcate azi a plecat de lângă noi. De-abia pot să vorbesc. Am fost un copil pe care el l-a crescut. A însemnat enorm pentru mine, a fost ca un părinte. Dumnezeu să-l ierte!”, a spus Gică Hagi pentru Digi24.
Problemele mari de sănătate pe care Mircea Lucescu a început să le aibă au venit în luna decembrie a anului trecut, când pe atunci selecționerul României a fost nevoit să-și petreacă sărbătorile prin spitale. Starea sa părea că devine una mai bună și mai stabilă, iar „Il Luce” a insistat foarte mult să fie alături de echipa națională a României pentru barajul cu Turcia, asta în ciuda faptului că medicii i-au spus că nu este recomandat.
Eșecul de la Istanbul i-a provocat lui Lucescu o supărare ce s-a văzut, iar la doar 3 zile de la meci, în cantonamentul de la Mogoșoaia, acestuia i s-a făcut rău și a fost nevoie de transportul de urgență la Spitalul Militar din București. Acolo i s-a montat un defibrilator și părea că perioada grea a trecut, însă după un nou infarct situația s-a înrăutățit și a dus la trecerea în legendă a celui care a făcut istorie pentru fotbalul românesc și a plecat dintre noi făcând ceea ce-i place.