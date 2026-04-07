Gică Hagi a început să plângă în direct după moartea lui Mircea Lucescu: „De abia pot să vorbesc. A fost mai mult decât un antrenor, un părinte, un profesor”

Fotbalul românesc este mai sărac, după ce , la vârsta de 80 de ani, iar Gică Hagi și-a găsit cu greu cuvintele. „Regele” a fost foarte emoționat de vestea primită și nu a putut decât să aibă o scurtă reacție.

Gică Hagi și-a găsit cu greu cuvintele după moartea lui Mircea Lucescu. Mesajul emoționat dat de „Rege”

și Gică Hagi sunt doi dintre oamenii care au făcut istorie pentru fotbalul din România și nu numai, iar impactul acestora asupra multor generații a fost, este și va fi extrem de important. Pierderea lui „Il Luce” l-a făcut pe Gică Hagi să fie devastat și extrem de emoționat, până la lacrimi, iar în scurta reacție pe care a dat-o a vorbit despre influența extraordinară pe care Mircea Lucescu a avut-o asupra sa de-a lungul timpului.

“Mi-a dat încredere, a fost lângă mine, m-a sprijinit, mi-a fost ca un părinte. A fost mai mult decât un antrenor, un părinte, un profesor, mi-a oferit multe. Speram să treacă şi peste acest examen, dar din păcate azi a plecat de lângă noi. De-abia pot să vorbesc. Am fost un copil pe care el l-a crescut. A însemnat enorm pentru mine, a fost ca un părinte. Dumnezeu să-l ierte!”, a spus Gică Hagi pentru .

Mircea Lucescu și-a încheiat viața tot cu fotbalul

Problemele mari de sănătate pe care Mircea Lucescu a început să le aibă au venit în luna decembrie a anului trecut, când pe atunci selecționerul României a fost nevoit să-și petreacă sărbătorile prin spitale. Starea sa părea că devine una mai bună și mai stabilă, iar „Il Luce” a insistat foarte mult să fie alături de echipa națională a României pentru barajul cu Turcia, asta în ciuda faptului că medicii i-au spus că nu este recomandat.

Eșecul de la Istanbul i-a provocat lui Lucescu o supărare ce s-a văzut, iar la doar 3 zile de la meci, în cantonamentul de la Mogoșoaia, acestuia i s-a făcut rău și a fost nevoie de transportul de urgență la Spitalul Militar din București. Acolo i s-a montat un defibrilator și părea că perioada grea a trecut, însă după un nou infarct situația s-a înrăutățit și a dus la trecerea în legendă a celui care a făcut istorie pentru fotbalul românesc și a plecat dintre noi făcând ceea ce-i place.

