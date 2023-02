Gică Hagi a intervenit furibund la tv pentru a-l contra pe Florin Bratu: „Văd că spune că CFR e mai campioană decât Farul!” / „Pot să-mi exprim și eu o opinie?”

Gică Hagi vorbise despre stilul ofensiv al Farului, care îi dă speranțe că echipa sa poate câștiga campionatul în acest sezon, iar Florin Bratu este de părere că stilul pragmatic al CFR-ului este cel care aduce trofee în vitrine.

Gică Hagi a intervenit furibund la tv pentru a-l contra pe Florin Bratu

la TV pentru a-l contra pe Florin Bratu, după ce fostul selecționer U21 a spus că nu este de părere că stilul ofensiv al Farului va aduce titlul la Constanța, dând exemplu felul în care Dan Petrescu pregătește meciurile

„Echipa mea face și faza a doua, joacă și defensiv, dar la mine trebuie să știi să ataci prima dată și apoi să te aperi. Nu e doar că atac și că mă apăr. Cei care știu să atace devin campioni.

Petrescu știe să atace, că altfel nu câștiga campionatul, a câștigat campionatul pentru că a marcat multe goluri CFR-ul. Prefer să marcăm patru goluri, să fie spectacol, să vină oamenii la stadion.

Probabil Dan pune mai mult accent pe presiune. Cred că echipa mea a primit printre cele mai puține goluri din campionat, deci facem și faza defensivă”, a spus Gică Hagi, la TV .

Gică Hagi – Văd că Florin e adeptul jocului CFR-ului și spune că CFR e mai campioană decât Farul, dar să ținem cont că CFR are buget de 18 milioane de euro, noi avem un buget să fie pentru Liga 1.

Florin Bratu – Da, Gică, dar îmi pot exprima și eu o opinie?

Gică Hagi – Să nu uităm că am câștigat și un campionat! Fii corect!

Florin Bratu – Foarte bine! Și te-am felicitat de-atâtea ori.

Gică Hagi – Când ai bani mai puțini, poate să se întâmple din când în când, dar nu poți fi un protagonist. Ca să vrei să fii cel mai bun, trebuie să ai bani mulți. Farul are buget să stea în prima ligă.

„Să audă și Florin, să vadă că se poate!”

„Știu că CFR plătește 30.000 de euro salarii pe lună și că a cheltuit bani pe transferuri. Farul a luat numai jucători liberi de contract, care au fost resuscitați, care nu erau într-o formă foarte bună și a jucat cu 4-5-6 jucători sub 23 de ani. Mă scuzați!

Cu tot cu bonusuri brut bugetul e de două milioane de euro pe an, e un buget să rămânem în prima ligă. Asta ca s-o audă și Florin! Să vadă că se poate!

Nu e mic, e foarte bun! Sunt acolo, mă bat la campionat. Când am câștigat campionatul, am avut un buget de 1 milion jumătate. Țucudean câștiga 2.500 de euro când a venit la noi”, a .

„Trebuie să știi să fii un manager foarte bun și să știi să ataci, că dacă nu știi să ataci nu ai cum să câștigi campionatul. Avem patru jucători plătiți foarte bine. 7.000 de euro e salariul maxim la noi. După jucătorii mei au bonusuri foarte mari pentru că dacă îmi produc, am de unde să le dau.

Da, își pot dubla salariile din bonusuri. Diferența dintre mine și ceilalți e că eu am trăit acest lucru, eu am lucrat așa. Vreau să lucrez cu jucători motivați și să aibă fixul plus bonusuri. Trebuie să îmi producă și atunci îi dau!”, a mai spus Gică Hagi.