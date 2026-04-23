Gică Hagi a luat prima decizie ca selecționer înainte de Dinamo – Universitatea Craiova. Exclusiv

Joi seară, Dinamo va primi vizita Universității Craiova pe Arena Națională, în semifinalele Cupei României. La meci va fi prezent și Gheorghe Hagi, noul selecționer al naționalei. FANATIK a aflat în exclusivitate că antrenorul va urmări din tribune disputa dintre „câinii roșii” și olteni.

„Regele” a semnat un contract pe patru ani, iar obiectivul său este calificarea primei reprezentative la turneele finale.

FANATIK a aflat că primul meci pe care Gică Hagi îl va vedea din tribune, în calitate de selecționer al naționalei României, va fi duelul „Regele” vrea să vadă la lucru jucătorii celor două formații.

Ce jucători vrea să vadă Gică Hagi în Dinamo – Universitatea Craiova

Gică Hagi își dorește să vadă cum evoluează jucătorii care ar putea fi utili naționalei de seniori în meciurile cu miză. Dinamo și Universitatea Craiova se vor duela pe Arena Națională pentru calificarea în finala Cupei României, acolo unde vor da piept cu U Cluj, care marți seară a trecut la penalty-uri de FC Argeș.

Selecționerul naționalei României ar putea miza în viitor pe jucători de la ambele formații. Cătălin Cîrjan, George Pușcaș, Alex Musi sau Cristi Mihai pot reprezenta soluții pentru prima reprezentativă. În schimb, Ștefan Baiaram, Alex Cicâldău, Nicușor Bancu sau Vladimir Screciu sunt deja obișnuiți cu convocările la naționala de seniori.

„Acest grup arată că poate să facă performanțe la nivelul cel mai înalt. Acum rămâne ca și eu, bineînțeles, în deciziile pe care le voi lua, să mai aduc ceva din pretențiile mele și, bineînțeles, anumiți tineri, poate din când în când, pentru că știți că mie îmi place să mă uit la jucători foarte, foarte tineri, talentați, pe care trebuie să-i creștem și să-i integrăm așa cum trebuie”, declara Gică Hagi la conferința de presă în care a fost prezentat oficial ca selecționer al naționalei României.