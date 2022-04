Gică Hagi a plecat după doar câteva secunde din conferința de presă de după FC Argeș – Farul 0-2: “Ce-i asta? Facem caterincă?”

Farul Constanța a învins-o fără emoții pe FC Argeș, scor 2-0, grație golurilor marcate de Radaslavescu (27) și Petre (62). Cu toate acestea, la finalul meciului din play-off-ul Casa Pariurilor Liga 1 a izbucnit un scandal.

Gică Hagi, criză de nervi după victoria cu FC Argeș. Ce l-a deranjat

Vizibil iritat de numărul redus al jurnaliștilor prezenți în cortul improvizat pentru conferința sa de presă, a plecat după câteva secunde. „Ce-i asta? Nu se poate, nu se poate!

Am venit, bună ziua, mulțumesc, am plecat! Facem caterincă? Atunci e caterincă! Dacă ne facem de râs, ne facem de râs!”, a răbufnit tehnicianul „marinarilor”.

Elogii pentru Adrian Petre la flash-interviu: „E un 9 care simte golul”

Spre deosebire de conferința de presă, flash-interviul a decurs într-o notă mult mai relaxată. „Regele” s-a declarat mulțumit de jocul elevilor săi și a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui , care a înscris la prima atingere de balon.

„Un meci bun, cu un adversar care a fost mereu greu, suntem în play-off, din păcate, cred eu că suferim la ritm, de la 0 grade am trecut la 23, cred că aici s-a văzut.

Am făcut un meci bun și ofensiv și defensiv. Am zis că trebuie să dau spațiu tuturor, fiecare are nevoie de o șansă să îl evaluăm.

Nedelcu a fost obosit (n.r. schimbat la pauză). Jucăm cu o linie de mijloc, interii au o vârstă bună, s-au impus, au un randament bun atât Grameni, cât și Rada (n.r. Radaslavescu).

Adrian Petre e un 9 care simte golul , a demonstrat de la 17-18 ani, din punct de vedere fizic e mai bine și ne bucură. El cred că așteaptă să reintre în ritm (n.r. Iancu), noi ne dorim, asta ne-am și dorit, și el și Nedelcu cred că vor să intre în ritm.

Avem un program bun acum, am demonstrat că ne putem lupta cu oricine de la egal în campionatul regulat. Obiectivul nostru e să câștigăm fiecare meci, vrem să construim o mentalitate de jucător bună, care să joace un fotbal bun”, a spus Gică Hagi.