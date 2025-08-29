Gică Hagi a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe Gigi Becali după calificare! Mesajul emoţionant pe care i l-a transmis. Exclusiv

, performanță foarte bună pentru fotbalul românesc. Imediat după această reușită, Gică Hagi nu a ezitat și l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-l felicita.

Mesajul emoționant pe care Gică Hagi i l-a transmis lui Gigi Becali după calificarea în Europa League

În urmă cu trei ani, când a fost campioana României, Farul nu a reușit să se califice în nicio competiție europeană, fiind învinsă de HJK Helsinki în play-off-ul de UEFA Conference League. Tocmai de aceea, Gică Hagi apreciază enorm ceea ce FCSB și Gigi Becali reușesc să facă pentru fotbalul românesc.

După un sezon foarte bun european, cu meciuri contra lui Manchester United, Lyon sau PAOK, „roș-albaștrii” vor concura din nou în a doua competiție ca importanță UEFA, iar „Regele” a ținut să-l felicite din suflet pe finul său:

„Gică Hagi m-a felicitat pentru calificare. Mi-a zis: «Băi, Gigi… Bravo! Reprezinți România ca lumea! Aduni puncte pentru fotbalul românesc. Ai făcut-o și anul trecut și o faci și anul ăsta, felicitări și iar felicitări. Chiar faci lucruri mari».

I-am zis: «Băi, Gică, dar am probleme cu play-off-ul». Și el mi-a zis că echipa a fost focusată pe Champions League. Ei au fost focusați și concentrați pe asta. Acum au scăpat de un stres, că și Europa League e foarte bine, iar de acum nu vor mai avea probleme. Așa mi-a zis Gică, el se pricepe…”, a dezvăluit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB și Universitatea Craiova țin „tricolorul” sus în noul sezon european

Pe lângă FCSB, Campioana României va evolua în Europa League, în timp ce oltenii, care au ocupat poziția a treia în stagiunea precedentă, vor juca în faza principală din UEFA Conference League.

România a avut șansa să ducă trei echipe pe tablourile principale din cupele continentale, însă CFR Cluj a fost umilită de Hacken în play-off-ul de Conference League, care a învins-o cu 7-2 în Suedia. În sezonul trecut, „feroviarii” au părăsit competiția în aceeași fază, după ce au fost învinși de o manieră clară de Pafos în retur, cu 3-0, deși clujenii câștigaseră manșa tur cu 1-0.