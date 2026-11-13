Gică Hagi a pus piciorul în prag! Ce se va întâmpla cu Radu și Stanciu: „Nu o să plâng după niciun jucător”

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România se pregătește pentru duelul cu Polonia, penultimul din Grupa B4 a Ligii Națiunilor. Duelul de pe Arena Națională e programat sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45. Înaintea meciului, selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a revenit asupra controverselor provocate de absențele lui Nicolae Stanciu și Ionuț Radu, cărora le-a transmis un mesaj dur.

Gică Hagi, mesaj pentru Radu și Stanciu înainte de România – Polonia

Ionuț Radu și Nicolae Stanciu au refuzat să vină la echipa națională a României pentru „dubla” cu Polonia și Bosnia & Herțegovina. , având în vedere că, deși au acuzat probleme medicale, ambii au evoluat pentru echipele de club înaintea pauzei internaționale.

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Gică Hagi a vorbit din nou despre acest subiect din etapa a 5-a a Grupei B4 din Liga Națiunilor. „Regele” a explicat că știa de situația lui Ionuț Radu și că a discutat cu Nicolae Stanciu.

„Am vorbit cu Stanciu. Ce situație să lămurim? Nu a existat nicio situație. Era un lucru cert. La acest nivel, jucătorul trebuie să vină să spună ce problemă are. Jucătorul reglează cel mai bine, el trebuie să iasă și să spună ce problemă are.

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Cu Ionuț Radu nu am vorbit, dar am comunicat pe tema asta. Nu aveam nevoie să comunicăm despre un lucru cert. Știam despre problema pe care o are dinainte, nu a venit cu ceva nou. A luat hotărârea să aibă o perioadă de refacere în perioada asta, când se joacă meciurile. Noi ce putem face? Doar ne putem adapta. Nu o să plâng niciodată după niciun jucător. România, echipa, Federația e mai mare decât orice jucător”, a declarat selecționerul naționalei României.

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Gică Hagi a dat exemplul Real Madrid: „Niciun jucător nu e mai bun decât noi toți”

Fost fotbalist la Real Madrid și Barcelona, Gică Hagi a apelat la filosofia clubului de pe Santiago Bernabeu pentru a explica principiile după care vrea să construiască echipa națională a României. „Am jucat la Barcelona și Madrid. Știți ce motto are Madridul? ‘Niciun jucător nu e mai bun decât noi toți’. Pe ideea asta merg și eu. Jucătorul care vine la echipa națională trebuie să vină cu drag, cu suflet, cu tot, să fie 100%. Pe această direcție vrem să construim”, a declarat Gheorghe Hagi, la conferința de presă premergătoare meciului România – Polonia.