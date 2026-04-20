Gică Hagi, prima reacție după criticile lui Cornel Dinu. Ce a răspuns selecționerul la cea mai dificilă întrebare

Gică Hagi a fost prezentat oficial ca selecţioner al României. "Regele" i-a răspuns lui Cornel Dinu, după ce "Procurorul" a spus că nu crede în noul selecţioner.
Bogdan Ciutacu
20.04.2026 | 14:28
Gică Hagi a răspuns după criticile lui Cornel Dinu: "O să fie opinii, trebuie să le ascultăm!" Sursa: colaj Fanatik
Gheorghe Hagi a fost prezentat oficial ca fiind noul selecţioner al României. „Regele” va avea un contract pe o durată de patru ani şi are ca prim obiectiv calificarea la Campionatul European din 2028. Dar nu toată lumea are încredere că Hagi va readuce succesul la naţională, unul dintre contestatari fiind Cornel Dinu.

Gheorghe Hagi i-a răspuns lui Cornel Dinu: „Trebuie să ascultăm”

În conferinţa de presă de prezentare, Gheorghe Hagi i-a răspuns lui Cornel Dinu, spunând că respectă opinia „Procurorului”, chiar dacă nu este una optimistă în ceea ce priveşte mandatul său la prima reprezentativă: „E opinia lui nea Cornel, i-o stimez, îl respect. Trebuie să demonstrez! O să fie cât mai multe opinii, trebuie să le ascultăm. Eu nu trebuie să plec de lângă munca mea și obiectivul meu, de a câștiga”, a fost răspunsul lui Gică Hagi.

Cornel Dinu nu crede în Gică Hagi la naţionala României

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cornel Dinu a declarat că nu are încredere în capacitatea actuală a lui Gheorghe Hagi de a fi selecţioner, amintind că în urmă cu două decenii şi jumătate când a condus România la barajul cu Slovenia, „Regele” a schimbat câteva posturi cheie:

„E greu de spus, în primul rând am nişte rezerve în ceea ce priveşte capacitatea actuală a lui Hagi de a fi selecţioner. Am fost la meciul cu Ungaria, unde noi nu mai câştigasem de foarte mult timp. Atunci am câştigat cu 2-1, iar după meci, am avut o coincidenţă, câinele meu Nero era operat de cataractă şi pe atunci doar la Budapesta se făceau aceste intervenţii. 

Eu am plecat cu echipa, cu avionul. La întoarcere, mi-am permis să îi spun lui Gică Hagi, pe care l-am avut ca jucător, l-am văzut la Real Madrid, am fost la el acasă, l-am rugat să nu mai schimbe echipa în vederea barajului cu Slovenia că echipa era deja formată. Din păcate lucrurile nu au stat aşa. Am fost şi eu la Ljubljana şi trei posturi au fost schimbate. Când schimbi trei jucători se creează o perioadă critică şi lucrurile ar putea să nu se încline în favoarea ta”, a spus Dinu la FANATIK SUPERLIGA.

Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
