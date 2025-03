Gică Hagi a reacționat după penalty-ul ratat de Ianis în Rangers – Fenerbahçe. „Am vorbit cu el”. Ce a spus „Regele” de FCSB

Ianis Hagi, mijlocașul echipei naționale, a jucat joi seară în Rangers – Fenerbahçe. Echipa sa s-a impus dramatic la penalty-uri, deși fotbalistul român a ratat de la punctul cu var. Tatăl său, Gică Hagi, a vorbit despre evoluția acestuia.

Ianis Hagi, la un pas de o ratare decisivă în optimile Europa League

Echipa lui José Mourinho a împins meciul în prelungiri. Nu s-a mai înscris, iar totul s-a decis la loviturile de departajare. Scoțienii s-au impus și vor juca cu Athletic Bilbao în runda următoare.

ADVERTISEMENT

Ce spune Gică Hagi despre penalty-ul ratat de Ianis în Rangers – Fenerbahçe

Gică Hagi a vorbit despre evoluția fiului său în partida cu formația pregătită de José Mourinho. .

„Nu am putut să văd meciul, dar am ascultat comentariul. A intrat bine, am auzit numele lui de foarte multe ori, a atins de multe ori mingea, 16 din 16 la pase. Când joci împotriva lui Mourinho, am și zis înainte, este greu să se marcheze în acele momente.

ADVERTISEMENT

Păcat că a ratat acel penalty, dar toți am mai ratat la rândul nostru. Important este că echipa a reacționat și s-a calificat. Am vorbit cu el, toată lumea e fericită și Rangers arată încă o dată că e un club european foarte mare.

Toată lumea e fericită, și noi, românii, pentru că avem un jucător care a rămas în Europa”, a explicat Gică Hagi, antrenorul celor de la Farul Constanța, la conferința de presă premergătoare primei etape din play-out-ul Superligii României.

ADVERTISEMENT

„S-a autodepășit, a făcut lucruri foarte bune. Totdeauna e loc și de mai bine, mai ales atunci când nu ai doi jucători importanți. Au adunat foarte multe puncte, au făcut o imagine foarte bună, au făcut față, a crescut valoarea individuală a jucătorilor și cred că a făcut un bine României”, a adăugat Hagi despre FCSB.