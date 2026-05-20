Gică Hagi a reacționat imediat după ce a văzut în ce situație a ajuns Farul: „Mai am doar 10% acțiuni”

Noul selecționer al României, Gică Hagi, a renunțat la majoritatea acțiunilor de la Farul pentru a se putea dedica trup și suflet pentru „tricolor”. Gică Popescu este cel care deține pachetul majoritar în acest moment, însă echipa se află într-o situație dificilă. Constănțenii vor juca barajul pentru rămânerea în prima ligă, iar Hagi a comentat aceste lucruri la conferința de presă susținută miercuri la prânz.

Cum a reacționat Gică Hagi cu privire la situația delicată de la Farul Constanța

În urma celorlalte rezultate, Farul putea obține un singur punct din partida cu Metaloglobus pentru a se salva de la baraj. Bucureștenii își cunosc soarta de multe etape și știau că de sezonul următor vor reveni în divizia secundă. Cu toate acestea, elevii lui Florin Bratu au jucat corect și au luat toate cele trei puncte din partida de la Ovidiu.

Acest rezultat o duce pe formația de la malul Mării Negre la baraj, unde va avea un meci facil la prima vedere. Din cauza situației de la CSA Steaua și FC Bihor, . Gică Hagi continuă să aibă 10% acțiuni la Farul și urmărește atent meciurile echipei, mai ales că noul rol de selecționer i-o cere. El este conștient de situația dificilă, însă este de părere că barajul va fi un test foarte bun prin care elevii lui Flavius Stoican trebuie să dovedească că merită să rămână pe prima scenă a fotbalului românesc.

„Am lăsat conducătorii la Farul. Eu nu mai sunt acolo. Mai am doar 10% din acțiuni. E clar că e o perioadă dificilă. Ca orice echipă, trebuie să strângi rândurile. Cei de acolo sunt capabili să redreseze situația. Trebuie să dovedească că merită să fie în prima ligă”, a explicat Gică Hagi.

Poate ajunge cineva de la Farul Constanța la națională? Ce a spus Gică Hagi despre Denis Alibec

Denis Alibec a ajuns la 35 de ani, iar acest lucru începe să se vadă. Totuși, în ultimii ani el a fost nelipsit din lotul României, chiar dacă nu a fost unul dintre atacanții principali. Totuși, și în ceea ce privește convocările, însă a doua jumătate de sezon la Farul a fost foarte bună, cu șase goluri și două pase decisive în 13 meciuri.

Chiar dacă evoluează la o echipă ce se luptă pentru supraviețuire, Denis Alibec continuă să fie în vizorul lui Gică Hagi chiar și pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor: „Orice jucător din România poate intra în planurile mele, așa cum se întâmplă și în cazul lui Denis Alibec. Nu vreau să vorbesc în momentul de față despre jucătorii angrenați la baraj. De mâine vor începe să vină jucători în cantonament”, a declarat Gheorghe Hagi la conferința de presă de miercuri, 20 mai.