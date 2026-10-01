Gică Hagi a recunoscut: „Nu-i găsesc poziția!” Tricolorul e OUT și cu Polonia

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Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lotul de 23 de fotbaliști pentru meciul de vineri seară, însă Raul Opruț (28 de ani) nu se află nici de această dată pe lista „Regelui”. Lateralul lui Dinamo nu a prins lotul în niciunul dintre cele trei meciuri din Nations League, iar selecționerul și-a motivat decizia la conferința de presă premergătoare meciului din Polonia.

Gică Hagi l-a lăsat din nou acasă pe Raul Opruț. Care este adevăratul motiv

România a disputat deja meciuri împotriva Suediei și Bosniei, iar vineri seară urmează să joace contra Poloniei. Din păcate pentru el, iar Gică Hagi a motivat la ultima conferință de presă absența lateralului dinamovist.

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Deși la Dinamo joacă pe postul de fundaș stânga, Gică Hagi recunoaște că încă nu știe pe ce poziție să-l folosească și că nu a găsit o formulă în care el să poată fi util naționalei: „Îmi pare rău de Opruț, sper ca la următorul meci să-i găsesc poziția, să fie cu noi, i-am spus-o și lui, să văd cum răspund jucătorii la cerințele mele. Clar că voiam să câștigăm, înseamnă că am greșit, mi-am asumat acest lucru”, a declarat

Selecționerul României s-a lăsat păcălit de meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor

Gheorghe Hagi și-a recunoscut greșeala după meciul cu Bosnia & Herțegovina, pierdut cu 2-4 pe Arena Națională. Selecționerul „tricolorilor” a crezut că poate forma două echipe competitive din cei 32 de fotbaliști convocați la lot, însă s-a dovedit că fără piesele importante României îi este greu să țină pasul.

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„Regele” făcuse același lucru în urmă cu câteva luni, la meciurile amicale ale României cu Georgia și Țara Galilor, când a schimbat mult de la un meci la altul și a obținut două rezultate pozitive. De această dată lucrurile nu au mai stat la fel, iar Gică Hagi va conta din nou pe fotbaliștii cu care a mers în Suedia și care au făcut o primă repriză destul de bună împotriva naționalei de 400 de milioane de euro a lui Graham Potter.

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„Asta am făcut și în vară, când am preluat echipa: două meciuri amicale, două formații, să-mi cunosc jucătorii, pentru că sunt un antrenor nou la echipa națională, să văd potențialul. Am crezut că pot să continui și acest stagiu, e folositor să văd jucătorii și în meciuri oficiale, cu presiune, să văd cum reacționează. Sper să reacționăm bine în aceste două meciuri”, a mai explicat Gică Hagi.