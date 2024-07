Gică Hagi a refuzat de patru ori să fie selecționerul României. Cum a explicat ”Regele” ofertele declinate

de a reveni pe banca echipei naționale. Este pentru a patra oară după scurtul mandat din 2001 când Hagi a fost ofertat, dar a spus ”pas”. De două ori l-a refuzat pe Mircea Sandu (2004, 2011), de două ori pe Răzvan Burleanu (2021, 2024).

Gică Hagi a refuzat de patru ori să fie selecționerul României

FANATIK vă prezintă în continuare istoricul negocierilor eșuate dintre FRF și Gică Hagi. , Hagi a fost considerat mereu printre principalii candidați la funcția de selecționer. Atât fostul președinte al FRF, Mircea Sandu, cât și actual șef al Federației, Răzvan Burleanu, l-au accesat după fiecare schimbare de antrenor. Și au fost nouă schimbări!

În 2004, Gică Hagi a refuzat prima dată funcția de selecționer. ”Regele” era antrenor la Galatasaray și l-a anunțat pe Mircea Sandu că nu poate renunța la contractul cu clubul turc. După ce Anghel Iordănescu a demisionat, Mircea Sandu a lucrat cu patru variante: Mircea Lucescu, pe atunci antrenor la Şahtior Doneţk, Victor Pițurcă, Ladislau Boloni, aflat sub contract cu Rennes, și Gheorghe Hagi.

Gică Hagi a vrut să fie selecționer în 2009, dar FRF l-a pus pe Răzvan Lucescu

Gică Hagi a primit următoarea ofertă în 2009, după plecarea lui Victor Pițurcă. Fostul căpitan al Generației de Aur tocmai fondase clubul Viitorul Constanța și Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. Mircea Sandu l-a dorit insistent pe Hagi selecționer. Gică era și el foarte interesat să antreneze din nou echipa națională.

“Vreau să revin și am un plan, o strategie clară, bazată pe oameni competenți”. ”Regele” tocmai refuzase să se întoarcă la Galatasaray. Directorul general al FRF, Ionuț Lupescu, a avut însă alt plan și a reușit să-l instaleze pe Răzvan Lucescu.

Hagi n-a digerat ușor decizia și a lansat câteva atacuri dure împotriva selecționerului Răzvan Lucescu: “Dacă spui mereu că nu ai cu cine, trebuie să pleci. De ce stai? Cât să mai taci? Tot aud că n-avem performanțe! Cum adică? Am stat 20 de ani la natională și am mers la Mondiale, la Europene. Am fost prima țară din estul Europei care a luat Champions League! Ștergem tot?”.

Mircea Sandu: ”Gică Hagi mi-a garantat în 2011 că ar accepta să preia echipa națională”

În 2011, după ce Răzvan Lucescu a demisionat pe finalul preliminariilor EURO 2012, Mircea Sandu a încercat din nou să-l pună selecționer pe Hagi. ”Regele” nu vrut să preia naționala în timpul preliminariilor, ca în primul său mandat.

“Gică Hagi mi-a garantat în 2011 că ar accepta să preia echipa națională de la zero și nu pe parcurs. I-am propus ca Iordănescu să ducă echipa până când se terminau preliminariile pentru EURO 2012 și mai apoi el să se instaleze ca antrenor principal cu drepturi depline. A acceptat propunerea şi chiar am băut un pahar de șampanie împreună. După aceea, lucrurile au luat o turnură inversă.

Cred că Hagi a preferat să se concentreze mai mult pe Academie și cred că mai avea niște contacte în Turcia. Îi oferisem un contract pe 4 ani, exact același contract pe care i l-am dat lui Victor Pițurcă. Cred că în zona noastră e normal ca un selecționer să aibă salariul până în jumătate de milion de euro”, a spus Sandu la DigiSport.

Gică Hagi, despre contradicțiile cu Mircea Sandu din 2011

Gică Hagi a avut însă altă versiune. În 2017, ”Regele” a povestit la : ”Când am refuzat naționala, i-am spus lui Mircea Sandu: ’dom’ne, așteaptă două luni și-ți dau ce gândesc eu despre proiectul echipei naționale’. Și mi-a spus că nu se poate, că bat alții la ușă. I-am spus, ’ok, dacă bat alții la ușă, atunci să intre cine vrei tu, dar, eu ți-am zis, lasă-mă două luni, nu mă mai pune încă o dată pe drum’.

Răzvan tocmai se lăsase, nu din cauza mea, și el (n.r. – Mircea Sandu) zicea să iau imediat echipa națională, chiar de a doua zi. Și, dacă mă bătea Franța acasă? Iar dădeați vina pe mine? Eu am pierdut calificarea? Așa i-am spus. Dacă-mi dai un contract pe patru ani eu vin cu strategia mea, o analizăm și vedem dacă continuăm sau nu”.

Hagi a mai spus: ”Ei zic că s-au rugat de mine, nu e adevărat! M-au ascultat, dar eu nu mai doream să repet greșelile din trecut, adică să mai preiau echipe din mers. Ceva puternic nu se creează decât în timp. Nu sunt un antrenor de azi pe mâine.

La mine, trebuie să vezi dacă am o strategie, ce filosofie de fotbal am, dar la mine, 100% va fi performanță. Eu, în mintea mea, mă gândesc că pot fi cel mai bun din țara mea, din Europa, în lume”.

Conflictul de interese dintre Hagi selecționer și Hagi patron a apărut din 2014

Din 2014, de când a început mandatul lui Răzvan Burleanu negocierile cu Hagi s-au împotmolit, ca și acum, din cauza conflictului de interese ca selecționer – patron la Viitorul/Farul. Relația Hagi – Burleanu a fost tensionată la început.

După schimbarea lui Victor Pițurcă, moștenit de Burleanu de la Mircea Sandu, Hagi a fost întrebat dacă a fost sunat de la FRF să i se propună postul de selecționer. ”Nu, nu am cum, e cumul de interes. Așa că excludeți. Interes, am club. Dar să nu mai vorbim, că după aia o să zică cineva că nu sunt pe listă. Eu nu am nevoie de listă, nu am nevoie de CV, nu am nevoie. Nu mă autopropun. Am club. Respect pe toată lumea. Sunt cel mai bun partener al FRF pentru că dau cei mai mulți jucători la echipele naționale. Am servit-o (n.r. – pe FRF) și o servesc în continuare așa cum trebuie.

Eu am un club, țin la el, sunt angrenat aici deocamdată, sunt focusat 100 la sută aici. După aceea vom vedea, dacă vreodată, cândva, după ce trec anii, se va întâmpla. Eu încă mai am de demonstrat, sunt la Viitorul. Mai am de construit aici lucruri și sper să fac alegeri bune pentru ca echipei mele să îi meargă bine”, a explicat Gică Hagi.

Gică Hagi, în 2017: ”Lăsam Viitorul doar pentru naţională”

Telenovela a fost reluată în 2017, după îndepărtarea lui Christoph Daum. La vremea respectivă Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, a dezvăluit că Hagi nu poate prelua naționala: ”Cu Hagi s-a încercat să se discute, dar el a transmis printr-un intermediar că poziţia lui e fermă. Nu poate antrena echipa naţională cât timp are proiectul de la Viitorul şi nu vrea să renunţe la el. Este un conflict de interese”.

“Regele” a dus și atunci o luptă interioară între antrenor și patron. “Lăsam Viitorul doar pentru naţională. Mă doare sufletul când văd ce se întâmplă acolo, de vină nu sunt jucătorii, altcineva e de vină acolo”, declara Gică Hagi, într-o conferinţă de presă susținută în iunie 2017.

În noiembrie 2018, când scaunul lui Cosmin Contra se clătita, iar numele lui era puternic vehculat Gică Hagi și-a schimbat discursul: ”Subiectul echipa națională este închis în totalitate cât timp sunt acționar majoritar la un club din Liga 1 și exclud orice discuție în acest sens. În acest moment, selecționerul Cosmin Contra face lucruri bune la echipa națională”.

Gică Hagi vrea să fie selecționer, dar este legat de proiectul de la Farul

Cu toate astea, Hagi s-a aflat pe lista scurtă și în 2019, după încetarea mandatului lui Cosmin Contra. ”Regele” a spus însă că nu a mai fost contactat de FRF pentru preluarea postului de selecţioner. Federația a optat pentru promovarea lui Mirel Rădoi, care reușise performanțe remarcabile cu naționala de tineret U21.

”Nu se pune problema să conduc naționala câtă vreme eu dețin un club din prima ligă! Ce mi-ar face presa dacă aș convoca jucători de la Viitorul? Vă dați seama ce ar ieși? Aș vrea să mai fiu selecționer, însă numai după ce mă voi retrage de la club!”, a explicat Hagi, care deține 80% din acțiunile clubului Farul.

În 2021, FRF l-a luat din nou în calcul pe Gică Hagi, dar rezultatul a fost același. Antrenorul Hagi a vrut, dar patronul Hagi s-a opus. “Am primit o ofertă din partea preşedintelui Federaţiei Române de Fotbal pentru postul de selecţioner al Naţionalei României, dar, chiar dacă mi-am dorit, acest lucru nu este posibil atâta timp cât sunt acţionar majoritar la un club din Liga 1, nu aşa cum s-a speculat că am refuzat! Doresc succes echipei României şi noului selecţioner în atingerea obiectivelor”, a transmis Gheorghe Hagi.

Acum, după ce Edi Iordănescu a refuzat să-și prelungească mandatul scandent după EURO 2024, Gheorghe Hagi a fost prima opțiune pentru FRF pentru postul de selecționer. După câteva zile de gândire, ”Regele” a anunțat că refuză să preia în acest moment echipa națională, pentru a rămâne în continuare aproape de proiectul început la Farul. Hagi și-a explicat decizia printr-un comunicat remis luni, 29 iulie 2024:

”Dragi suporteri români, în urma discuțiilor din ultima perioadă, cu privire la dorința Federației Române de Fotbal de a fi noul selecționer al României, doresc să precizez următoarele:

– Am analizat în ultimele zile această posibilitate, pentru că, pe de o parte, trebuiau îndeplinite anumite condiții ale F.R.F, iar pe de altă parte există proiectul pe care l-am început la Farul Constanța în urmă cu trei ani, unde îmi doresc să construim un club puternic.

– Din acest motiv am decis că nu pot accepta, în acest moment, propunerea Federației Române de Fotbal de a fi selecționerul echipei naționale.

– A fost cu siguranță una din cele mai dificile decizii pe care le-am luat în întreaga carieră, pentru că naționala României reprezintă visul oricărui tehnician român.

Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în aceste zile. Hai, România ! Cu respect, Gheorghe Hagi”.