Gică Hagi a revenit! „Demisie și demitere nu există în vocabularul FRF”

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Gică Hagi continuă pregătirile pentru următoarele meciuri ale echipei naționale a României, în ciuda discuțiilor apărute după ultimele rezultate ale „tricolorilor”. Mihai Stoichiță a intervenit și a transmis un mesaj clar: Federația Română de Fotbal nu a pus problema despărțirii de selecționer, iar acesta nu a vorbit despre demisie. Directorul tehnic al FRF a dezvăluit că a discutat recent cu Hagi și cu staff-ul său, care analizează deja următoarele convocări și meciuri din Liga Națiunilor.

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au fost alimentate de rezultatele obținute de naționala României în ultima perioadă. Mihai Stoichiță a negat însă că selecționerul ar fi luat în calcul să renunțe la funcție și a explicat că discuțiile dintre cei doi au vizat pregătirea următoarelor partide. Oficialul Federației a precizat că Hagi este concentrat pe identificarea jucătorilor care ar putea fi convocați și pe construirea echipei pentru viitoarele confruntări. Potrivit lui Stoichiță, în discuțiile recente nu a existat niciun semn că selecționerul ar intenționa să plece.

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„Nici vorbă de așa ceva, de demisie. Niciodată nu l-am auzit pe Hagi zicând ceva de demisie. Am stat de vorbă cu el acum câteva zile, era cu tot stafful lui, analizează următoarele meciuri, jucătorii pe care vor să-i convoace. Nici măcar un cuvânt din partea lui de demisie sau renunțare nu a spus. E concentrat pe următoarele partide”, a declarat Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Mihai Stoichiță a transmis că . Directorul tehnic a respins atât varianta unei demiteri, cât și posibilitatea ca o astfel de decizie să fi fost discutată în urma rezultatelor echipei naționale.

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Oficialul FRF a subliniat că președintele federației, el și secretarii generali sunt în contact permanent cu echipa și că prezența lor în preajma jucătorilor nu înseamnă că se pregătesc schimbări la nivelul staffului tehnic.

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„Nu mai vorbiți de demitere sau demisie, pentru că aceste cuvinte nu există în vocabularul Federației. Ce e asta? Are tot sprijinul pentru a face ceea ce vrea el, adică fotbalul la care visează și la care visăm și noi, probabil. E greu de realizat. Are contract până după European, parcă, cu prelungire automată. Deci nici măcar nu s-a pus această problemă, de demitere”, a explicat Stoichiță.

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Acesta a amintit și de modul în care oficialii FRF au reacționat după înfrângerea suferită de România în fața Poloniei, scor 0-6. Potrivit lui Stoichiță, conducerea a discutat cu jucătorii și i-a încurajat, fără să ia în calcul măsuri împotriva selecționerului: „Președintele, eu și secretarii generali coborâm mereu la echipă, indiferent dacă a fost 6-0 în Polonia. După meci i-am încurajat, am stat de vorbă cu ei. Niciodată nu mergem să luăm decizii, asta e o mare absurditate. Gică e încrezător, un tip care transmite motivația asta de a câștiga, dorința și răutatea de a vrea să ajungi acolo unde îți dorești”, a mai spus oficialul Federației.

Mihai Stoichiță dă exemple de la Universitatea Craiova și Rapid

În susținerea acestei idei, Mihai Stoichiță a făcut referire la Universitatea Craiova și Rapid, două formații care au oferit oportunități unor jucători tineri. Oficialul FRF consideră că prezența acestora în echipele de club și convocarea lor la reprezentative sunt semne încurajatoare pentru viitor.

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„Ce a făcut el până acum se pare că fac și alții. Uite la Craiova, joacă cu jucători foarte tineri. Pancu la Rapid are tineri în teren, e un entuziasm la ora actuală cu acești jucători tineri. Așa văd viitorul. Acești jucători au ajuns la loturile naționale, chiar dacă par tineri și necopți”, a încheiat Mihai Stoichiță.