Moment tensionat la conferința lui Gică Hagi! Cum a reacționat când discuția a ajuns la Ianis

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iar Gică Hagi (61 de ani) trebuie să găsească o soluție pentru a obține primele puncte în grupă. Printre jucătorii convocați se află și Ianis Hagi (28 de ani), fiul selecționerului, chiar dacă situația sa din Turcia nu este printre cele mai bune.

Cum a reacționat Gică Hagi atunci când a fost întrebat de Ianis, înainte de România – Polonia

Așa cum a declarat, Gică Hagi merge pe ideea de continuitate la echipa națională și chiar dacă unii fotbaliști nu mai joacă atât de multe minute la echipa de club, ei continuă să fie convocați la echipa națională pentru a primit încredere. Printre aceștia se numără Dennis Man, care a ajuns rezervă de lux la PSV, dar și Ianis Hagi, care speră să primească mai multe minute la Alanyaspor odată cu schimbare de antrenor.

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Inevitabil, selecționerul echipei naționale a României, Gică Hagi, a fost întrebat despre situația celor doi și după ce i s-a adus la cunoștință o opinie a lui Edi Iordănescu despre fiul său, în legătură cu deciziile luate după accidentarea de la Rangers:

„Am vorbit cu Ianis și Dennis Man. Sunt jucători cu experiență foarte mare, care știu să gestioneze momentele. Vom apela la ei, pentru că au experiență. Nu sunt jucătorii mei, sunt ai naționalei. Îi vom folosi în ambele meciuri, vom vedea. Sper să dea un randament bun. (n.r. – despre declarația lui Edi Iordănescu) Ianis își ia deciziile singur.

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Dacă au fost bune sau nu, eu un singur lucru îl știu: atunci când a venit la națională, a fost unul dintre protagoniștii care au dus România la Europene. Știe ce înseamnă România, v-a făcut mândri, eu asta știu despre Ianis. Situația lui nu este una bună. Dacă ești puternic trebuie să treci prin momentele grele”, a declarat Gică Hagi.

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Gică Hagi s-a dat exemplu pentru situația actuală a lui Ianis Hagi

În discursul său, Gică Hagi a dat exemplu chiar o perioadă din cariera sa de jucător, pentru a sublinia faptul că, deși se află într-o situație nefavorabilă în acest moment, Ianis ar putea reveni mai puternic în curând. El a readus aminte de momentul în care a plecare de la Real Madrid pentru a i se alătura lui Mircea Lucescu la Brescia, în Serie B, după care a revenit din nou în Primera Division, la FC Barcelona:

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„Și ditai Hagi, ăsta bătrân, din fața voastră, de la Real Madrid am ajuns la divizia B într-un an, iar apoi m-am întors la Barcelona. Important este să treci peste astfel de momente. Asta este cel mai dificil, să știi să treci peste momentele grele. Trebuie schimbat ceva, 100%, dar el trebuie să treacă peste momentele lui”, a mai explicat selecționerul României.