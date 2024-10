Gică Hagi a sărit la gâtul arbitrului, după Farul – Dinamo 1-1. „Trebuia să avem nu știu câte penalty-uri. A dat invers”

”Câinii roșii” au deschis scorul în prima repriză, dar echipa lui Gică Hagi a egalat în partea secundă. La final, ”regele” s-a declarat dezamăgit de joc, dar și de prestația arbitrului Adrian Cojocaru.

Farul – Dinamo 1-1

Farul Constanța are din ce în ce mai multe emoții în ceea ce privește calificarea în playoff. ”Marinarii” nu se regăsesc. Echipa lui Gică Hagi ocupă, pe moment, locul 12 în Superliga României, însă etapa abia a început.

ADVERTISEMENT

Echipa de la malul mării a obținut o singură victorie în ultimele 6 meciuri. Lucrurile nu arată deloc bine, iar Gică Hagi trebuie să aducă cât mai rapid o schimbare pentru a nu-și rata obiectivul. Jucătorii nu mai dau randamentul din sezoanele trecute, iar juniorii nu reușesc să impresioneze.

Gică Hagi: „Rămânem cu un gust amar. Trebuia să avem nu știu câte penalty-uri”

La finalul partidei de la Ovidiu, Gică Hagi a declarat că echipa sa putea obține mult mai mult din meciul cu Dinamo. Antrenorul celor de la Farul este de părere că arbitrajul a influențat rezultatul. El susține că Alibec și Dican au fost faultați în interiorul careului.

ADVERTISEMENT

„Am avut multe ocazii. La început, au jucat mai bine. Au fost agresivi. Noi am făcut ce trebuia. Am avut ocazii bune. Trebuia să avem nu știu câte penalty-uri. Trebuie să mergem înainte. Asta e.

Dinamo a avut șansă. La Dican eu cred că e penalty. L-a călcat pe picior. Arbitrul mi-a zis că Dican a fost cel care a împins. Cum să spui așa ceva? A dat invers. Dican a fost cel faultat. Și la Alibec trebuia penalty.

ADVERTISEMENT

Rămânem cu un gust amar. Poate marcam, poate nu. Am avut ocazii. Alibec a ratat. Și Ganea putea să înscrie în prima repriză. Trebuie să muncim și să schimbăm ceva. Să avem mai mult noroc.

Era foarte bună victoria. Nu a fost. E o dezamăgire, un gust amar. De mâine trebuie să ne uităm doar în față”, a declarat Gică Hagi, antrenorul celor de la Farul, imediat după meciul cu Dinamo, la

ADVERTISEMENT

„Sperăm ca în următoarele meciuri să jucăm la fel sau chiar mai bine. Astăzi a fost altceva. Ne-am creat ocazii. Am fost periculoși. Am dictat ritmul jocului. Știam că Dinamo joacă foarte bine. Cred că am făcut bine ce am făcut, însă mai trebuie să creștem nivelul. Avem mulți jucători care nu s-au pregătit suficient. Cred totuși că noii veniți arată din ce în ce mai bine. În meciul acesta, cei care au intrat de pe bancă au adus un plus. Sperăm ca, după pauză, să ne revenim. Avem un meci greu cu Rapid”, a mai spus Hagi la conferința de presă.

După pauza competițională, Farul Constanța va juca în deplasare cu Rapid București. Constănțenii au neapărat nevoie de puncte, însă nici nu stă prea bine în clasament. Dinamo, în schimb, va evolua cu FCSB.