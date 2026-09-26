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România a început bine primul meci oficial din noua eră Gică Hagi. A marcat și a avut momente în care a pus presiune pe Suedia, dar totul s-a schimbat după pauză. „Tricolorii” au pierdut cu 1-2 la Stockholm, iar una dintre deciziile care ridică mari semne de întrebare a fost schimbarea lui Tudor Băluță cu Vladimir Screciu. Cifrele statistice ale celor doi spun o poveste greu de ignorat: Băluță a fost peste colegul său de la Universitatea Craiova la aproape toate capitolele importante! Asta deși șesarul a fost implicat negativ în fazele care au dus la ambele goluri primite de România.

Gică Hagi l-a schimbat pe Tudor Băluță la pauză, iar România a pierdut din forță

România a arătat în prima repriză ca o echipă capabilă să pună probleme Suediei. „Tricolorii” au avut inițiativă, au ajuns în situații de finalizare și au încheiat primele 45 de minute cu 6 șuturi. Chiar dacă suedezii au intrat la cabine în avantaj, scorul nu reflecta o dominare categorică a gazdelor. La pauză, însă, a făcut o modificare importantă la mijlocul terenului: Screciu în locul lui Băluță. Decizia avea să schimbe radical dinamica jocului.

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În repriza secundă, România nu a mai avut aceeași forță în zona centrală. „Tricolorii” au pierdut din intensitate, au ajuns mult mai greu în preajma porții lui Viktor Johansson și nu au mai reușit să pună presiunea din prima parte. Suedia a controlat fără emoții meciul, iar care îi permisese în prima repriză să spere la un rezultat pozitiv. La final, statisticile generale au consemnat 11 șuturi pentru Suedia și 10 pentru România, însă gazdele au avut avantajul la șuturile pe poartă, 4-1.

11 șuturi a avut Suedia, dintre care patru au fost pe poartă

10 șuturi a avut România, dintre care doar unul a fost pe poartă

Băluță vs. Screciu! Cifrele care pun sub semnul întrebării schimbarea de la pauză

Aici apare una dintre cele mai interesante contradicții ale meciului. Tudor Băluță a fost schimbat după 45 de minute, iar Vladimir Screciu a primit întreaga repriză secundă. Mutarea părea făcută pentru a aduce mai multă siguranță în centrul terenului. Doar că cifrele individuale nu susțin ideea că România a câștigat ceva prin această modificare. Băluță a fost superior lui Screciu în principalele statistici defensive și de construcție:

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Recuperări: Băluță 6 | Screciu 3

Băluță 6 | Screciu 3 Deposedări: Băluță 2 | Screciu 0

Băluță 2 | Screciu 0 Dueluri câștigate : Băluță 3/3 | Screciu 0/4

: Băluță 3/3 | Screciu 0/4 Pase în ultima treime: Băluță 6 | Screciu 2

Diferența este evidentă. Băluță a recuperat de două ori mai multe mingi, a avut două deposedări față de niciuna a lui Screciu, a câștigat toate cele trei dueluri în care a fost implicat. Screciu a pierdut toate duelurile și a reușit de trei ori mai puține pase în ultima treime. Cu alte cuvinte, fotbalistul care a fost scos de Hagi la pauză avea, strict din punct de vedere statistic, o contribuție mai consistentă decât înlocuitorul său.

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Există și cealaltă parte a poveștii: Băluță a greșit la ambele goluri!

Tocmai aici este contradicția care pune semnul de întrebare în dreptul schimbării lui Băluță. Pentru că, deși cifrele de la final îl favorizează clar în comparația cu Screciu, „închizătorul” Craiovei a avut probleme la ambele goluri ale Suediei. La prima reușită a gazdelor, Băluță a fost depășit fără probleme de Yasin Ayari înainte ca acesta să-i paseze decisiv lui Isak. A doua eroare a venit la golul lui Viktor Gyökeres. Băluță nu a reușit să închidă zona și a rămas spectator în momentul în care trebuia să reacționeze.

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Astfel, Gică Hagi s-a aflat în fața unei situații complicate. Băluță oferea echipei cifre bune la recuperare, dueluri, deposedări și progresia mingii, dar tocmai el avusese momente importante de vină la ambele goluri. Aici poate interveni explicația fotbalistică a schimbării de la pauză. Nu neapărat că Băluță nu funcționa în ansamblul echipei, ci faptul că două erori individuale decisive îl puteau determina pe selecționer să caute o soluție diferită după primele 45 de minute.

Gică Hagi a explicat schimbarea prin problemele cu stomacul ale lui Băluță

După meci, Gică Hagi a oferit, însă, o altă explicație pentru înlocuirea mijlocașului. Selecționerul României a susținut că Băluță avea probleme cu stomacul încă dinaintea partidei și că medicul i-a transmis la pauză că fotbalistul nu mai poate continua.

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Băluță a avut și înainte de meci ceva la stomac. La pauză, doctorul mi-a zis că nu mai poate, iar atunci l-am schimbat” – Gică Hagi, la conferința de presă

Explicația selecționerului trebuie, evident, luată în calcul. Totuși, privind strict ceea ce s-a întâmplat pe teren, există și un alt element care nu poate fi ignorat și anume faptul că Băluță a gafat la ambele goluri ale Suediei. Asta face ca schimbarea de la pauză să poată fi privită din două perspective. Oficial, motivul invocat de Hagi a fost unul medical. Fotbalistic, însă, erorile lui Băluță din prima repriză ofereau un motiv suplimentar pentru modificarea efectuată. Practic, trăgând linie, România a pierdut deja meciul de la pauză după schimbarea Băluță – Screciu!