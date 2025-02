a fost meciul care a închis etapa cu numărul 24 din SuperLiga României. Câștig de cauză a avut echipa antrenată de Gică Hagi, care a dat lovitura pe final prin golul marcat de tânărul Ionuț Cojocaru.

Gică Hagi a spus lucrurilor pe nume după Farul – Petrolul 2-1: „Am fost inspirați”

La aproape trei luni de la meciul câștigat cu Unirea Slobozia, Farul Constanța a simțit din nou gustul victoriei în SuperLiga României și s-a impus greu în fața .

și au reușit să aducă un succes care îi ține pe marinari în continuare cu șanse la calificarea în play-off, deși lupta pentru locul 6 pare să se dea între Rapid, Petrolul și Sepsi.

La finalul partidei, antrenorul constănțenilor a avut motive să zâmbească și a vorbit despre inspirația la schimbări din timpul meciului. De asemenea, Hagi a vorbit și despre probleme medicale cu care se confruntă unii jucători și a subliniat că acestea au contribuit decisiv la parcursul echipei din acest sezon.

„Toate victoriile sunt importante, pentru asta muncim, asta ne dorim. Am muncit din primul minut și până în ultimul, știam că întâlnim o echipă în formă, au început foarte bine campionatul, chiar dacă au schimbat antrenorul. Adi i-a pus bine. Am pregătit meciul bine și am fost inspirați, toți cei din staff, să facem acea schimbare.

(n. r. despre forma fizică a lui Cojocaru) Am avut o ședință, e păcat de ce talent are. De acum ține și de noi și de el, să încercăm să-i găsim momentele, să dea randament, ușor trebuie să vină puterea și la el. Cred că și noi am greșit când l-am ținut cu CFR atunci, chiar dacă a dat golul, nu l-am schimbat, s-a accidentat trei luni, apoi iar într-un meci l-am ținut 90 de minute, iar la antrenament s-a accidentat.

Trebuie să-i dăm timpul care trebuie până să-și recapete puterea, să-i dăm minute, să reziste. Ca fotbalist, e foarte bun. (n. r. despre accidentarea lui Larie) S-a lovit atunci cu portarul, era destul de umflat la picior, iar după a mai făcut o mișcare și nu a putut să mai joace”, a început Gică Hagi.

Gică Hagi, după ce Rivaldinho i-a dedicat victoria de ziua sa de naștere: „Trebuie să reprezentăm Farul ”

„Garnitura de start se poate schimba pentru meciul de la Sepsi, ne gândim, sperăm să găsim soluții împreună cu staff-ul, pentru că și ceilalți meritau. Sunt mulți pe bancă, care nu au jucat nici până în momentul de față, cum e Ciobanu, îmi pare rău, de două ori i-am zis că trebuia să îl bag și am vorbit cu el.

Sîrbu mi-a plăcut mult, a intrat foarte bine. Cred că anul acesta, în afară de momentele noastre în care n-am strălucit, eu cred că partea de accidentări a fost o problemă, dar nu vreau să caut scuze, au fost prea multe și încă sunt. Cercel a ieșit, nu se simțea bine.

Ei știu ce le-am zis în vestiar, ei joacă pentru ei, ei fac lucrurile pentru Farul, trebuie să reprezentăm Farul așa cum trebuie, cu mândrie cu onoare”, a declarat Gică Hagi la finalul partidei.