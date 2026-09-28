Gică Hagi a „tăiat” 53 de milioane de euro din naționala României. Cei 6 „exilați” de la meciul cu Bosnia, cu 17 milioane mai scumpi decât primul „11”

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Gică Hagi (61 de ani) a anunțat luni dimineață lotul pe care se va baza pentru partida cu Bosnia, care va avea loc începând cu ora 21:45, pe Arena Națională. Selecționerul nu a inclus pe listă 6 jucători foarte importanți, care au evoluat din primul minut în eșecul cu Suedia de vineri (1-2): Radu Drăgușin, Ianis Hagi, Andrei Rațiu, Răzvan Marin, Dennis Man și Nicușor Bancu. Cât valorează acești jucători și cum arată comparația cu primul „11” pe care „Regele” ar urma să îl alinieze luni seară.

Cât valorează cei 6 titulari lăsați în afara lotului de Gică Hagi pentru meciul cu Bosnia

Gică Hagi nu se va baza la meciul cu Bosnia pe cei mai valoroși 3 jucători români, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin și Dennis Man, singurii cotați la peste 10 milioane de euro. Adăugând la acest calcul și ceilalți 3 titulari din meciul cu Suedia care au fost lăsați în afara lotului, Răzvan Marin, Ianis Hagi și Nicușor Bancu, valoarea totală se ridică la 52.700.000 de euro, conform .

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Cât valorează cei 6 jucători lăsați în afara lotului de Gică Hagi pentru meciul cu Bosnia

Andrei Rațiu – 18.000.000 de euro

Radu Drăgușin – 16.000.000 de euro

Dennis Man – 12.000.000 de euro

Răzvan Marin – 4.000.000 de euro

Ianis Hagi – 1.800.000 de euro

Nicușor Bancu – 900.000 de euro

Comparație incredibilă: cei 6 „exilați” valorează mult mai mult decât primul „11” al lui Gică Hagi pentru meciul cu Bosnia

Toți cei 6 au fost titulari în eșecul cu Suedia de la Stockholm, 1-2, iar Gică Hagi a decis să îi menajeze pentru meciul contra Bosniei de la București, unul foarte important în campania de Liga Națiunilor. FANATIK a anunțat în exclusivitate luni ce va folosi selecționerul pentru partida de pe Arena Națională, iar cei 11 jucători valorează doar 35.400.000 de euro, puțin mai mult decât cel mai bine cotat jucător al Bosniei, Tarik Muharemovic (35.000.000 de euro).

Cotele jucătorilor pe care Gică Hagi îi va folosi din primul minut contra Bosniei: Ionuț Radu (9.000.000 de euro) – Tony Strata (2.000.000 de euro), Andrei Burcă (1.500.000 de euro), Matei Ilie (2.500.000 de euro), Lisav Eissat (1.400.000 de euro) – Vladimir Screciu (2.500.000 de euro), Vlad Dragomir (2.000.000 de euro), Darius Olaru (4.500.000 de euro) – Nicolae Stanciu (1.800.000 de euro) – Daniel Bîrligea (4.500.000 de euro), Valentin Mihăilă (3.500.000 de euro).

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Cum ar arăta cel mai valoros prim „11” al României

În cazul în care Gică Hagi și-ar propune să alinieze cea mai valoroasă formulă, cota totală s-ar ridica la 83.5 milioane de euro. 10 dintre cei 11 jucători sunt la dispoziția selecționerului pentru această acțiune, singura excepție fiind , care s-a aflat pe lista preliminară a „Regelui”, însă nu a fost ales în lotul final pentru cele 4 jocuri din Liga Națiunilor.

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Cum arată cel mai valoros prim 11 al României: Ionuț Radu (9.000.000 de euro) – Andrei Rațiu (18.000.000 de euro), Radu Drăgușin (16.000.000 de euro), Andrei Coubiș (3.000.000 de euro), Andrei Borza (2.500.000 de euro) – Dennis Man (12.000.000 de euro), Răzvan Marin (4.000.000 de euro), Darius Olaru (4.500.000 de euro), Ștefan Baiaram (5.000.000 de euro) – Louis Munteanu (5.000.000 de euro), Daniel Bîrligea (4.500.000 de euro).

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