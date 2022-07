Gică Hagi a tras concluziile după primul pas greșit în SuperLiga: ”Sunt supărat, trebuia să avem 9 puncte”

După două victorii în primele două jocuri din noul sezon, pe teren propriu 0-0 cu Chindia Târgoviște. Gică Hagi …

Gică Hagi: ”Un meci în care nu am marcat degeaba l-am dominat”

în partida cu Chindia Târgoviște, dar și-au creat puține oportunități cu adevărat importante de a marca, în prima repriză.

Dâmbovițenii au citit perfect tactica ”Regelui” și i-au anihilat fără mari eforturi pe jucătorii Farului. Dobrogenii au avut inițiativa, posesia, și ocaziile, dar s-a ales cu doar un punct spre nemulțumirea lui Gheorghe Hagi care își vede irosită munca din ultima săptămână.

Grameni a șutat frumos, dar Căbuz a scos incredibil de sub transversală, Benzar și Torje au irosit și ei ocaziile de gol pe care le-au avut și meciul s-a terminat așa cum a început cu tabela înghețată la 0-0.

”Un meci în care nu am marcat degeaba l-am dominat, înseamnă că ceva nu am făcut bine. În repriza a doua s-au schimbat puțin lucrurile, am avut și ocazii, puteam să câștigăm meciul, multe faze fixe, dar le batem de pomană.

Trebuie să fim mai concreți, dar suntem la început, mai sunt multe lucruri de reglat. Pentru mine nu contează că jucătorii aleargă bine. Nu contează că avem ocazii dacă nu marcăm.

Noi dominăm, avem o identitate foarte clară, exigențele mele sunt foarte mari, trebuie întotdeauna să avem opțiuni pe fază ofensivă.

Sunt supărat, trebuia să avem 9 puncte. Sunt dezamăgit, hai să nu zic supărat. Am produs fotbal chiar dacă ultima pasă nu a fost cum trebuia. Am luat jucători foarte buni, cu nume, dar trebuie să-i aducem la un nivel fizic bine”, a concluzionat Hagi, la finalul partidei cu Chindia.

Romario Benzar accidentare gravă în meciul cu Chindia

Gică Hagi a comentat și accidentarea lui Romario Benzar. Intrat în joc în minutul 54, fostul internațional român a avut o evoluție consistentă până în finalul partidei când s-a accidentat și a părăsit terenul.

Hagi spune că este vorba de o accidentare serioasă și își pune cenușă în cap. Antrenorul dobrogenilor și-a asumat accidentarea lui Benzar despre care spune că nu era pregătit 100%.

”Benzar s-a accidentat și cred că e de durată, probabil o ruptură musculară. Cu Benzar am greșit, cred că l-am forțat, prea devreme”, a spus Hagi.

Dragoș Nedelcu își regăsește cadența

Mijlocașul Dragoș Nedelcu a fost unul dintre jucătorii remarcați din echipa lui Gică Hagi. Fotbalistul se simte tot mai bine în echipa Farului și este optimist că rezultatele.

”Odată cu meciurile vine și încrederea, mie asta mi-a lipsit în ultimul timp, sunt și sănătos, am avut și ghinioane, accidentări, nu a fost ușor să revin. Cred că vom avea un lot foarte competitiv pe viitor odată cu venirile ultimilor jucători vizați.

Obiectivul nostru este play-off-ul. Campionatul din acest sezon este cel mai atractiv din ultimii ani. Dacă reușim să intrăm în play-off vom vorbi și de alte obiective.

În seara asta nu am făcut un meci rău, dar când nu înscrii nu poți să câștigi. Am făcut un meci ofensiv bun, dar s-a terminat 0-0”, a spus Nedelcu.