Sport

Nu s-a mai întâmplat de pe vremea lui Mutu și Chivu! Gică Hagi a băgat „autocarul” în România – Bosnia

Gică Hagi a trimis o echipă de start ultra defensivă în România - Bosnia, al doilea meci din Liga Națiunilor, disputat pe Arena Națională
Mihnea Ştefan
28.09.2026 | 21:18
Nu sa mai intamplat de pe vremea lui Mutu si Chivu Gica Hagi a bagat autocarul in Romania Bosnia
SPECIAL FANATIK
Gică Hagi a trimis patru fundași centrali în România - Bosnia Foto: colaj Fanatik
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În căutarea unei victorii, Gică Hagi (61 ani) a trimis cinci fundași centrali în România – Bosnia. „Regele” l-a depășit inclusiv pe Victor Pițurcă (70 ani), selecționerul care a abordat meciul cu Italia, de la EURO 2008, cu patru stoperi.

Gică Hagi, echipă de start cu cinci fundași centrali în România – Bosnia

În al doilea meci din Liga Națiunilor, România primește vizita Bosniei, pe Arena Națională. După ce a decis să nu-i convoace pe cei mai bine cotați jucători: Ianis Hagi (27 ani), Andrei Rațiu (28 ani), Radu Drăgușin (24 ani), Răzvan Marin (30 ani), Marius Marin (28 ani) și Nicușor Bancu (34 ani), Gică Hagi a mai venit cu o surpriză.

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„Regele” a apelat la o formulă de start cu cinci fundași centrali. Pe lângă cei patru din linia de fund, Andrei Coubiș (22 ani), Andrei Burcă (33 ani), Matei Ilie (23 ani) și Lisav Eissat (21 ani), actualul selecționer l-a trimis în primul „11” și pe Vladimir Screciu (26 ani). În ciuda faptului că va evolua mijlocaș central, fotbalistul legitimat la Universitatea Craiova provine din fundaș central. Mai mult, din vară lui 2025, de când gruparea din Bănie a câștigat campionatul, Cupa României și Supercupa, a evoluat numai stoper.

Echipele de start la România – Bosnia

România: I. Radu – Coubiș, Burcă, M. Ilie, Eissat – Screciu, Dragomir, Olaru – Stanciu – Bîrligea, Mihăilă. Rezerve: Hindrich, Cojocaru – Strata, Ghiță, T. Băluță, Fl. Tănase, Cicâldău, L. Munteanu, Borza, Cîrjan, D. Matei, Moruțan. Selecționer: Gică Hagi.

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Bosnia Herțegovina: Zlomislic – Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Gigovic, Mahmic, Basic – Bajraktarevic, Tabakovic, Alajbegovic. Rezerve: Jurkas, Hamzic – Mujakic, Malic, Tahirovic, Smajlovic, Duric, Demirovic, Lukc, Sunjic, Hasic, Radeljic. Selecționer: Sergej Barbarez.

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Victor Pițurcă, ultimul selecționer care a aruncat patru fundași centrali în primul „11”

Echipa de start a lui Gică Hagi pentru jocul cu Bosnia a amintit de cea pe care a mizat Victor Pițurcă în primul meci de la Campionatul European din 2008. Atunci, pentru a opri atacanții campioanei mondiale în exercițiu, fostul selecționerul a apelat la o formulă în care s-au regăsit din primul minut: Dorin Goian, Gabi Tamaș, Mirel Rădoi și Cristi Chivu, ultimii doi jucând în linia mediană.

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Tactica aleasă de Victor Pițurcă a dat roade. România a terminat la egalitate, 1-1, cu naționala care câștiga Campionatul Mondial în urmă cu doi ani și a avut chiar șansa de a-și adjudeca toate cele 3 puncte. Asta dacă Adrian Mutu, omul care a marcat golul „tricolorilor” din acea partidă, reușea să-l învingă pe Gianluigi Buffon din penalty-ul obținut de Daniel Niculae.

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Mihnea Ştefan
Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
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