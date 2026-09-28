ADVERTISEMENT

În căutarea unei victorii, Gică Hagi (61 ani) a trimis cinci fundași centrali în România – Bosnia. „Regele” l-a depășit inclusiv pe Victor Pițurcă (70 ani), selecționerul care a abordat meciul cu Italia, de la EURO 2008, cu patru stoperi.

Gică Hagi, echipă de start cu cinci fundași centrali în România – Bosnia

În pe Arena Națională. După ce : Ianis Hagi (27 ani), Andrei Rațiu (28 ani), Radu Drăgușin (24 ani), Răzvan Marin (30 ani), Marius Marin (28 ani) și Nicușor Bancu (34 ani), Gică Hagi a mai venit cu o surpriză.

ADVERTISEMENT

„Regele” a apelat la o formulă de start cu cinci fundași centrali. Pe lângă cei patru din linia de fund, Andrei Coubiș (22 ani), Andrei Burcă (33 ani), Matei Ilie (23 ani) și Lisav Eissat (21 ani), actualul selecționer l-a trimis în primul „11” și pe Vladimir Screciu (26 ani). În ciuda faptului că va evolua mijlocaș central, fotbalistul legitimat la Universitatea Craiova provine din fundaș central. Mai mult, din vară lui 2025, de când gruparea din Bănie a câștigat campionatul, Cupa României și Supercupa, a evoluat numai stoper.

Echipele de start la România – Bosnia

România: I. Radu – Coubiș, Burcă, M. Ilie, Eissat – Screciu, Dragomir, Olaru – Stanciu – Bîrligea, Mihăilă. Rezerve: Hindrich, Cojocaru – Strata, Ghiță, T. Băluță, Fl. Tănase, Cicâldău, L. Munteanu, Borza, Cîrjan, D. Matei, Moruțan. Selecționer: Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

Bosnia Herțegovina: Zlomislic – Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Gigovic, Mahmic, Basic – Bajraktarevic, Tabakovic, Alajbegovic. Rezerve: Jurkas, Hamzic – Mujakic, Malic, Tahirovic, Smajlovic, Duric, Demirovic, Lukc, Sunjic, Hasic, Radeljic. Selecționer: Sergej Barbarez.

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă, ultimul selecționer care a aruncat patru fundași centrali în primul „11”

Echipa de start a lui Gică Hagi pentru jocul cu Bosnia a amintit de cea pe care a mizat Victor Pițurcă în primul meci de la Campionatul European din 2008. Atunci, pentru a opri atacanții campioanei mondiale în exercițiu, fostul selecționerul a apelat la o formulă în care s-au regăsit din primul minut: Dorin Goian, Gabi Tamaș, Mirel Rădoi și Cristi Chivu, ultimii doi jucând în linia mediană.

ADVERTISEMENT

Tactica aleasă de Victor Pițurcă a dat roade. România a terminat la egalitate, 1-1, cu naționala care câștiga Campionatul Mondial în urmă cu doi ani și a avut chiar șansa de a-și adjudeca toate cele 3 puncte. Asta dacă Adrian Mutu, omul care a marcat golul „tricolorilor” din acea partidă, reușea să-l învingă pe Gianluigi Buffon din penalty-ul obținut de Daniel Niculae.