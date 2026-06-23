Sport

Gică Hagi a vrut să meargă la Mondiale! Motivul pentru care s-a răzgândit

Gică Hagi a vrut să meargă la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Ce l-a făcut pe selecționerul României să se răzgândească.
Iulian Stoica
23.06.2026 | 20:55
Gica Hagi a vrut sa mearga la Mondiale Motivul pentru care sa razgandit
ULTIMA ORĂ
Gică Hagi a vrut să meargă la Mondiale! Motivul pentru care s-a răzgândit. Foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

Gică Hagi a preluat banca echipei naționale în luna aprilie, iar de atunci a bifat două rezultate pozitive: 1-1 cu Georgia și 2-1 contra Țării Galilor. Pentru România urmează meciurile oficiale din UEFA Nations League, din această toamnă, iar în aceste condiții selecționerul a vrut să asiste la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Gică Hagi a vrut să meargă la Mondiale

La Campionatul Mondial din 2026 participă două dintre adversarele României din Liga Națiunilor: Bosnia și Suedia. În contextul în care Gică Hagi își dorește să câștige grupa, acesta a fost dispus să meargă la turneul final pentru a-și studia viitoarele opozante. În cele din urmă, Andrei Vochin, oficialul FRF, a transmis că selecționerul a rămas în țară.

ADVERTISEMENT

„Gică Hagi era vorba să meargă (n.r. – în America). Știu că era vorba să meargă, dar nu știu dacă a rămas la ideea de a merge acolo și de a vedea de la fața locului echipele astea (n.r. – Bosnia și Suedia). Bine, pe Bosnia o cunoaștem. Nu cred că trebuie să te duci până în America să vezi ceva.

Avea programat să meargă la un moment dat, pe urmă și-a schimbat planul. Dacă vrea să meargă, îți dai seama că Federația e deschisă”, a declarat Andrei Vochin despre posibilitatea ca Gică Hagi să participe la mai multe partide de la Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea:...
Digi24.ro
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”

Care este programul României din Nations League

România a câștigat precedenta grupă din UEFA Nations League, astfel că a fost promovată în Liga B. „Tricolorii” vor da peste Suedia, Bosnia și Polonia, iar meciurile vor avea loc în toamnă. Această competiție s-a dovedit a fi extrem de importantă, grație clasării precedente care a asigurat locul la barajul pentru CM 2026. Programul partidelor arată astfel:

ADVERTISEMENT
Dan Alexa i-a spus-o direct Dianei Munteanu: ”Se nenorocește”
Digisport.ro
Dan Alexa i-a spus-o direct Dianei Munteanu: ”Se nenorocește”
  • Suedia – România, 25 septembrie (21:45)
  • România – Bosnia și Herțegovina, 28 septembrie (21:45)
  • Polonia – România, 2 octombrie (21:45)
  • România – Suedia, 5 octombrie (21:45)
  • România – Polonia, 14 noiembrie (21:45)
  • Bosnia și Herțegovina – România, 17 noiembrie (21:45)
Gala RXF Next Fighter 31 Live Video pe VOYO. Meciul de box dintre...
Fanatik
Gala RXF Next Fighter 31 Live Video pe VOYO. Meciul de box dintre Daniel Chiriță și Justițiarul de Berceni se anunță viral. A început show-ul
Revanşa lui Cristiano Ronaldo! Este primul jucător din istorie care reuşeşte asta
Fanatik
Revanşa lui Cristiano Ronaldo! Este primul jucător din istorie care reuşeşte asta
Portugalia – Uzbekistan 3-0, LIVE VIDEO în grupa K de la CM 2026,...
Fanatik
Portugalia – Uzbekistan 3-0, LIVE VIDEO în grupa K de la CM 2026, etapa 2
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
BREAKING | E gata: Tănase pleacă de la FCSB! Unde se transferă
iamsport.ro
BREAKING | E gata: Tănase pleacă de la FCSB! Unde se transferă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!