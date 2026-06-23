Gică Hagi a vrut să meargă la Mondiale! Motivul pentru care s-a răzgândit

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Gică Hagi a preluat banca echipei naționale în luna aprilie, iar de atunci a bifat două rezultate pozitive: 1-1 cu Georgia și 2-1 contra Țării Galilor. Pentru România urmează meciurile oficiale din UEFA Nations League, din această toamnă, iar în aceste condiții selecționerul a vrut să asiste la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Gică Hagi a vrut să meargă la Mondiale

La Campionatul Mondial din 2026 participă două dintre adversarele României din Liga Națiunilor: Bosnia și Suedia. În contextul în care Gică Hagi își dorește să câștige grupa, acesta a fost dispus să meargă la turneul final pentru a-și studia viitoarele opozante. În cele din urmă, Andrei Vochin, oficialul FRF, a .

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„Gică Hagi era vorba să meargă (n.r. – în America). Știu că era vorba să meargă, dar nu știu dacă a rămas la ideea de a merge acolo și de a vedea de la fața locului echipele astea (n.r. – Bosnia și Suedia). Bine, pe Bosnia o cunoaștem. Nu cred că trebuie să te duci până în America să vezi ceva.

Avea programat să meargă la un moment dat, pe urmă și-a schimbat planul. Dacă vrea să meargă, îți dai seama că Federația e deschisă”, a declarat Andrei Vochin despre posibilitatea ca .

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Care este programul României din Nations League

România a câștigat precedenta grupă din UEFA Nations League, astfel că a fost promovată în Liga B. „Tricolorii” vor da peste Suedia, Bosnia și Polonia, iar meciurile vor avea loc în toamnă. Această competiție s-a dovedit a fi extrem de importantă, grație clasării precedente care a asigurat locul la barajul pentru CM 2026. Programul partidelor arată astfel:

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