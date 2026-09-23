Sport

Coșmarul României la World Cup ’94 a prefațat duelul din Liga Națiunilor: ”Hagi e un nume care inspiră și obligă”

Naționala României se pregătește de meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Un fost internațional al nordicilor, care a distrus visul ”tricolorilor” la World Cup '94, l-a caracterizat pe Gică Hagi.
Traian Terzian
23.09.2026 | 14:30
Cosmarul Romaniei la World Cup 94 a prefatat duelul din Liga Natiunilor Hagi e un nume care inspira si obliga
ULTIMA ORĂ
Cum este văzut Gică Hagi de un fost rival înainte de Suedia - România din Liga Națiunilor. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Fără îndoială că Thomas Ravelli (67 de ani) este un nume care le dă frisoane suporterilor din România care își amintesc de sfertul de finală de la Mondialul de acum 32 de ani. Fostul portar suedez a vorbit despre jocul cu România din Liga Națiunilor și impactul pe care îl poate avea Gică Hagi asupra ”tricolorilor”.

Gică Hagi, caracterizat înainte de duelul Suedia – România din Liga Națiunilor

Întrebat dacă prezența lui Gică Hagi pe banca naționalei României le poate da mai multă încredere jucătorilor, Thomas Ravelli a mărturisit că ”tricolorii” cu siguranță vor dori să-i arate că-și merită locul în lot.

ADVERTISEMENT

”E dificil să răspund, dar sunt convins că, din postura de acum, s-a informat foarte bine și cunoaște fotbalul suedez. E un nume care inspiră și obligă. Probabil toți jucătorii convocați vor dori de-acum să-i demonstreze lui Hagi cât sunt de buni, iar asta se poate arăta în special împotriva unor adversari importanți, cum va fi acum Suedia”, a declarat Ravelli, pentru gsp.ro.

Ce schimbări se așteaptă să vadă în jocul Suediei

Fostul internațional a recunoscut înaintea partidei Suedia – România, din Liga Națiunilor, că ambele reprezentative se află într-o perioadă nu prea bună și consideră că a venit timpul ca nordicii să se întoarcă la stilul obișnuit și să aibă o abordare mai defensivă a jocului.

ADVERTISEMENT
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe...
Digi24.ro
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”

”Chiar dacă Suedia a avut o prestație bună la Mondiale împotriva Tunisiei cu acel 5-1, fotbalul nostru a trecut prin multe greutăți. Mi se pare că, acum, Suedia și România sunt cam la același nivel, pentru că și voi v-ați confruntat cu numeroase probleme în ultimii ani.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Vor să-mi închidă clinica!" Gigi Becali a ieșit și a spus totul: "E o boală rară!"

Cred că Suedia va reveni la stilul său obișnuit, cu o apărare solidă și câțiva oameni importanți în atac. Mă aștept la o abordare mai defensivă. Despre România îmi e însă greu să intru în detalii, fiindcă n-am văzut nici un meci al vostru de multă vreme”, a spus Thomas Ravelli.

ADVERTISEMENT

Miza uriașă pusă în joc în Liga Națiunilor

Întâlnirea – Suedia – România, din prima etapă a Grupei D a Diviziei B din Liga Națiunilor, se va disputa vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna. Duelul va fi arbitrat de o brigadă de arbitri din Cehia, avându-l la centru pe Ondrej Berka.

Participarea în Liga Națiunilor are o importanță majoră pentru echipa națională a României. În cazul în care vor câștiga grupa, ”tricolorii” își vor asigura prezența la barajul pentru EURO 2028 chiar înainte de începerea preliminariilor clasice.

ADVERTISEMENT
Întrebarea lui Daniel Șendre pentru Andrei Nicolescu: “Doi ani ca să afli ce...
Fanatik
Întrebarea lui Daniel Șendre pentru Andrei Nicolescu: “Doi ani ca să afli ce siglă vor suporterii lui Dinamo?”
Simone Biles, decizie radicală după ce hoții i-au spart casa. Cunoscuta gimnastă și-a...
Fanatik
Simone Biles, decizie radicală după ce hoții i-au spart casa. Cunoscuta gimnastă și-a luat câine
Marius Baciu a fost demis oficial de la FCSB! Drum liber pentru Laurențiu...
Fanatik
Marius Baciu a fost demis oficial de la FCSB! Drum liber pentru Laurențiu Reghecampf
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Fostul jucător al FCSB a numit antrenorul ideal pentru roș-albaștri: 'E cea mai...
iamsport.ro
Fostul jucător al FCSB a numit antrenorul ideal pentru roș-albaștri: 'E cea mai bună variantă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!