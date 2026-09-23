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Fără îndoială că Thomas Ravelli (67 de ani) este un nume care le dă frisoane suporterilor din România care își amintesc de sfertul de finală de la Mondialul de acum 32 de ani. Fostul portar suedez a vorbit despre jocul cu România din Liga Națiunilor și impactul pe care îl poate avea Gică Hagi asupra ”tricolorilor”.

Gică Hagi, caracterizat înainte de duelul Suedia – România din Liga Națiunilor

Întrebat dacă prezența lui Gică Hagi pe banca naționalei României le poate da mai multă încredere jucătorilor, Thomas Ravelli a mărturisit că ”tricolorii” cu siguranță vor dori să-i arate că-și merită locul în lot.

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”E dificil să răspund, dar sunt convins că, din postura de acum, s-a informat foarte bine și cunoaște fotbalul suedez. E un nume care inspiră și obligă. Probabil toți jucătorii convocați vor dori de-acum să-i demonstreze lui Hagi cât sunt de buni, iar asta se poate arăta în special împotriva unor adversari importanți, cum va fi acum Suedia”, a declarat Ravelli, pentru .

Ce schimbări se așteaptă să vadă în jocul Suediei

Fostul internațional a recunoscut înaintea partidei Suedia – România, din Liga Națiunilor, că ambele reprezentative se află într-o perioadă nu prea bună și consideră că a venit timpul ca nordicii să se întoarcă la stilul obișnuit și să aibă o abordare mai defensivă a jocului.

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”Chiar dacă Suedia a avut o prestație bună la Mondiale împotriva Tunisiei cu acel 5-1, fotbalul nostru a trecut prin multe greutăți. Mi se pare că, acum, Suedia și România sunt cam la același nivel, pentru că și voi v-ați confruntat cu numeroase probleme în ultimii ani.

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Cred că Suedia va reveni la stilul său obișnuit, cu o apărare solidă și câțiva oameni importanți în atac. Mă aștept la o abordare mai defensivă. Despre România îmi e însă greu să intru în detalii, fiindcă n-am văzut nici un meci al vostru de multă vreme”, a spus Thomas Ravelli.

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Miza uriașă pusă în joc în Liga Națiunilor

Întâlnirea – Suedia – România, din prima etapă a Grupei D a Diviziei B din Liga Națiunilor, se va disputa vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna. Duelul va fi arbitrat de o , avându-l la centru pe Ondrej Berka.

Participarea în Liga Națiunilor are o importanță majoră pentru echipa națională a României. În cazul în care vor câștiga grupa, chiar înainte de începerea preliminariilor clasice.