Gică Hagi, anunț categoric după Oțelul – Farul 0-0: „O vede și soacră-mea”. Ce a spus despre venirea pe banca naționalei României

Farul a ajuns la două meciuri consecutive fără victorie și fără gol marcat în SuperLiga. După eșecul surprinzător cu Unirea Slobozia (0-1), fosta campioană a României . Gică Hagi susține că are nevoie de un atacant central la Farul.

Gică Hagi, anunț categoric după Oțelul – Farul 0-0: „O vede și soacră-mea”

Farul a bifat o contraperformanță încă din startul sezonului. în primele două etape din SuperLiga. Pentru a sparge gheața, Gică Hagi este pregătit să aducă un atacant central.

”Trebuia să câștigăm, am avut ocazii. Știam că întâlnim o echipă care are un joc foarte bine conturat, ne-am adaptat. Trebuia să facem anumite lucruri, le-am făcut bine.

Am condus jocul, cred că am avut cele mai multe ocazii, nu știu dacă adversarul a avut ceva pe poartă, doar la cornere. Dar atât s-a putut, ăsta e fotbalul. (n.r.- dacă are nevoie de un atacant central) O vede și soacră-mea, oricine o vede.

Și Riva s-a accidentat, și Cojocaru, vom vedea. Avem nevoie. Dican arată bine, Ciobanu mai are foarte mult, are nevoie de meciuri, l-am forțat astăzi. E foarte disponibil. Iancu trage de el, nici el nu poate să reziste 90 de minute. Sperăm să apară și Bălașa săptămâna asta. Larie va lipsi câteva luni”, a declarat Gică Hagi.

Ce a spus Gică Hagi despre venirea pe banca naționalei României

Naționala României a rămas fără selecționer, după ce . După doi ani și jumătate, antrenorul care i-a condus pe „tricolori” în optimi la EURO 2024 a ales să nu-și prelungească înțelegerea cu FRF.

Gică Hagi a recunoscut că anunțul plecării lui Edi Iordănescu de la „cârma” naționalei României l-a luat prin surprindere. „Regele” a avut un răspuns misterios în momentul în care a fost întrebat despre o posibilă venire pe banca „tricoloră”.

(n.r.: despre decizia lui Edi Iordănescu de a pleca) Nu e important, e surpriză. Normal, când un antrenor face bine trebuia să rămână. Din păcate, e decizia lui, el ştie cel mai bine.

În seara asta vorbesc despre meci, nu vorbesc despre altceva. Mai devreme sau mai târziu veţi vedea”, au fost cuvintele lui Gică Hagi. În vârstă de 59 de ani, Gică Hagi a mai pregătit echipa națională a României în 2001.