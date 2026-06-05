Gică Hagi, anunț despre jucătorii de la FCSB înainte de România – Țara Galilor: „Îi veți vedea pe teren!”

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Un nou „test” pentru naționala României după remiza cu Georgia (scor 1-1). „Tricolorii” vor juca sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 în Ghencea contra Țării Galilor. Selecționerul Gică Hagi a vorbit înaintea confruntării și a spus la ce se așteaptă de la elevii săi. Cine sunt cei doi jucători de la FCSB pe care va miza la această partidă.

Gică Hagi îi trimite în teren pe Darius Olaru și Ștefan Târnovanu de la FCSB în amicalul România – Țara Galilor

Naționala României mai bifează un meci amical în această lună, cel de-al doilea pentru Gică Hagi de la revenirea pe banca tehnică. „Tricolorii” vor avea un adversar de calibru de această dată, primind vizita galezilor. Dintre fotbaliștii trimiși de FCSB la echipa națională, Florin Tănase s-a accidentat și nu va putea juca nici în această partidă. „Regele” a transmis în schimb că îi va folosi pe Darius Olaru, dar și pe Ștefan Târnovanu.

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„(n.r. Dariu Olaru a debutat acum 5 ani la națională. E cel mai bun de la FCSB, dar nu s-a impus la echipa națională) Darius Olaru e convocat la echipa națională. Îl veți vedea mâine pe teren. E un jucător foarte bun pe care îl are România. O să începem cu Hindrich, îi vom da șanse și lui Târnovanu. Sunt doi portari buni, trebuie să-i cunosc. Vor juca fiecare câte o repriză. Vreau să-i văd cum arată”, a spus inițial selecționerul.

Ce a spus Gică Hagi despre meciul contra Țării Galilor

are o însemnătate aparte pentru Gică Hagi. Duelul vine la 33 de ani după victoria obținută de „tricolori” la Cardiff, 2-1, în meciul care a consfințit cea de-a doua calificare consecutivă la Campionatul Mondial în anii ’90. „Încercăm să-i facem cât mai rapid pe jucători să meargă pe direcția noastră. Am luat mulți jucători, obiectivul a fost să-i cunosc pe toți, ei să ne cunoască pe noi. Antrenorii sunt diferiți. Cred eu că ne-am atins acest obiectiv. Sperăm să facem și mâine un meci bun. Și în Georgia a fost un meci bun, atitudinea lor a fost bună, chiar dacă, la fel cum spunea antrenorul Georgiei, se gândeau la vacanță (n.r. râde).

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Țara Galilor este o echipă agresivă în jumătatea adversă, îi place să construiască, sperăm să câștigăm pentru public și să-i facem fericiți. Vom juca cu o altă echipă. Le-am dat drumul unor jucători, mai avem unii care nu sunt 100%. Îmi pare rău pentru cei care au fost cu mine două zile și nu vor fi pe teren. Dar asta e situația. Trebuie să ne adaptăm. (n.r. Cum va fi revenirea pe Ghencea pentru dumneavoastră?) Sunt multe victorii, atât la echipa de club, cât și la echipa națională. Sperăm să fie o victorie și mâine. Am avut multe bucurii pe Ghencea. La echipa națională trebuie să fim pragmatici, să producem rezultate, dar și să avem relații de joc. Eu nu o să mă plâng de nimic, că nu am timp. Jucători, îi avem pe cei mai buni la dispoziție. Ce învață unul la echipa de club în 2-3 luni, la echipa națională trebuie să înveți în 2-3 zile”, a mai declarat Gică Hagi la conferința de presă premergătoare meciului România – Țara Galilor.