Gică Hagi, apărat de prima campioană olimpică la judo: ”Nu ai voie să îl vorbești pe omul ăsta de rău”

Gică Hagi este un nume cu rezonanță în fotbalul românesc, însă există și persoane care îl critică. Fostul jucător, în vârstă de 60 de ani, este apărat acum de . Ce spune aceasta despre omul de afaceri.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi, apărat de prima campioană olimpică la judo

Prima campioană olimpică din istoria judo-ului românesc este supărată pe oamenii care îl vorbesc de rău pe Gică Hagi. Sportiva de 43 de ani, pe numele său complet Alina Alexandra Dumitru, a pus punctul pe ”i”.

A sărit în apărarea fostului fotbalist care uneori este jignit în spațiul public sau pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, luptătoarea consideră că afaceristul care deține un hotel de 5 stele în stațiunea Mamaia merită să fie respectat.

ADVERTISEMENT

A ajuns la această concluzie pentru cariera pe care o are, dar și pentru faptele caritabile pe care le-a făcut. Judoka medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, la categoria 48 kg, nu este de acord și cu alte aspecte.

Spre exemplu, nu înțelege cuvintele neplăcute pe care Gică Hagi le primește pe stadion din partea suporterilor. Prima campioană olimpică la judo și-ar dori să nu mai fie persoane care strică imaginea fostului jucător.

ADVERTISEMENT

Alina Dumitru, laude pentru Gică Hagi

„E un om care s-a dedicat mai departe sportului și copiilor, să le dea mai departe celor mici, să le ofere un viitor frumos. L-am apreciat foarte mult, iar când aud că e jignit, mă deranjează pe mine!

ADVERTISEMENT

Nu înțeleg persoanele care încearcă să strice imaginea unui om care nu are… . El nu are dreptul să i se întâmple asta! A făcut pentru țară… pentru el în primul rând, da, pentru el face, dar și pentru țară!

Mergi în afară și spui România, auzi Hagi, Hagi. Nu ai voie să îl vorbești pe omul ăsta de rău!”, a mărturisit Alina Dumitru, la Poveștile .

ADVERTISEMENT

a deschis în localitatea Ovidiu din județul Constanța cea mai performantă academie de fotbal din țară, în urmă cu ani buni. Aceasta este întinsă pe şapte hectare, toate terenurile de joc având gazon natural.

De asemenea, cei care fac primii pași în fotbal se bucură de 8 zone de antrenamente, prevăzute cu instalaţie de nocturnă. În plus, micii pasionați de sport au la dispoziție corpuri de clădire cu funcţii specifice.

Scopul principal al Academiei fostului jucător de fotbal este iniţierea, formarea și dezvoltarea copiilor şi juniorilor. Aceștia sunt pregătiți pentru performanţă la cel mai înalt nivel, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.