L-au interceptat imediat! Gică Hagi, apariție de gală la un meci de Champions League: ”Se numără printre cei prezenți”. Video

Marile echipe ale Europei se pregătesc de meciurile din etapa a 5-a din faza grupei unice a Champions League, iar Gică Hagi a ales să urmărească de la fața locului una dintre partidele acestei runde.

La ce meci de Champions League a mers Gică Hagi

Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile a ales să meargă la Istanbul pentru a vedea întâlnirea pe care Galatasaray, fosta sa formație, o va juca, pe teren propriu, cu echipa belgiană Royale Union Saint-Gillois.

Un adevărat star în Turcia, a avut parte de o primire călduroasă la sosirea la stadionul Ali Sami Yen, iar lumea s-a înghesuit să-și facă poze cu el. Imagini cu sosirea ”Regelui” au fost postate în social media de postul Ekol TV.

Întâlnirea dintre Galatasaray Istanbul și Royale Union Saint-Gillois, din , se va disputa marți, 25 noiembrie, de la ora 19:45, în deschiderea acestei runde.

⚽️Galatasaray efsanesi Hagi, RAMS Park’ta! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Belçika’nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. Galatasaray efsanesi Hagi de maçı izlemeye gelenler arasında. 🎥 — Ekol TV (@ekoltvv)

Câte trofee a cucerit Gică Hagi cu Galatasaray

Gică Hagi a evoluat pentru Galatasaray în perioada 1996-2001. Cu gruparea “Cimbom”, cel supranumit “Maradona din Carpați” a cucerit nu mai puțin de zece trofee (4 titluri, 2 Cupe ale Turciei, 2 Supercupe, Cupa UEFA, Supercupa Europei).

Pe 26 mai 2001, Gică Hagi a jucat ultimul său meci ca fotbalist profesionist, în victoria lui Galatasaray cu Trabzonspor, scor 4-0. În acea partidă, a marcat două goluri și a reușit o pasă decisivă.

Pentru fanii lui Galatasaray, Gică Hagi este un adevărat simbol. În semn de respect pentru perioada care a petrecut-o la gruparea “Cimbom”, suporterii au adoptat scandarea “Te iubesc, Hagi” în onoarea sa.