Gică Hagi, discurs manifest înainte de Farul Constanța – Gloria Buzău: „Deja am făcut prea multe sacrificii! Trebuie bani de achiziții”

Farul Constanța primește vizita Gloriei Buzău sâmbătă, 3 mai, de la ora 18:15, în cadrul etapei cu numărul 7 din play-out. Gică Hagi a transmis un nou mesaj către autorități, solicitând din nou sprijin financiar pentru echipa lui.

Gică Hagi, la capătul puterilor. „Regele” cere sprijin financiar pentru Farul

Aflată în lupta pentru evitarea retrogradării, Farul are moralul ridicat după dar și după ce

Nu se poate spune la fel și despre Gică Hagi, cel care a transmis în repetate rânduri faptul că Farul nu beneficiază de sprijinul financiar pe care îl merită. „Regele” a lansat un nou apel către autorități înaintea jocului cu Gloria Buzău.

„Farul e al Constanței și al Dobrogei, eu am doar acțiuni”

„Echipa trebuie susținută. Dacă vorbim că Farul e echipa Constanței și a Dobrogei, eu zic că un stadion de 4.000 de locuri trebuie să fie mereu plin. Full! Eu cred că stadionul e prea mic, chiar dacă e făcut de noi și e al nostru. Să vină stadionul mare! Să sperăm că atunci să avem capacitatea să-l umplem.

Farul e al Constanței. Dacă orașul vrea ceva, dacă vrea o echipă de fotbal puternică, atunci trebuie să aibă echipă. Farul e al Constanței și al Dobrogei, eu am doar acțiuni. Nu e echipa nimănui. Aparține suporterilor, oamenilor. Dobrogea are aproape 800.000 de locuitori, iar un stadion de 4.000 de locuri e prea puțin. Am luat campionatul acum doi ani, s-a dovedit că aici e ceva puternic.

„Eu sunt un fost mare jucător care a investit toți banii la Constanța”

Dar stadionul nu are legătură cu dorința de dezvoltare a clubului sau cu dorința altora de a fi parteneri și de a susține clubul. Toată Dobrogea trebuie să se uite doar la Farul. Aici e o singură echipă care e mare, care a câștigat campionatul.

La partea de seniori e un business. Se lucrează pe acțiuni, clubul e organizat foarte bine și așteptăm să se miște lucrurile așa cum trebuie. Eu sunt un fost mare jucător care a investit toți banii la Constanța.

„Lumea puternică trebuie să vină alături de echipă. Toți care sunt!”

M-am întors acasă și am băgat banii. Eu nu pot să fac Farul mai mare decât l-am făcut. Nici o virgulă mai mult. Nu am cum să fac. Deja am făcut prea multe sacrificii personale. Prea mari, prea multe! Și cred că echipa asta trebuie să fie a tuturor.

Constanța trebuie să vină alături, dacă vrea fotbal. Constanța trebuie să se implice, dacă vrea fotbal la nivel înalt. Echipa a demonstrat că se poate. Atât. Acum doi ani și jumătate, echipa a arătat că se poate. Dar asta trebuie făcut în mod constant. Trebuie să fii organizat foarte bine. Lumea puternică trebuie să vină alături de echipă. Toți care sunt!

„Vrem să ne batem cu cei mai buni? Atunci trebuie bani de achiziții”

Avem afaceri mari în Constanța, începând cu numărul unu: portul Constanța. Portul Constanța trebuie să fie alături de echipă, pentru că aici, în Constanța, se fac bani. Trebuie să vină! Cum dă la Genova sau la toate echipele portuare din toată lumea, Feyenoord, Liverpool, Hamburg. Portul produce un miliard sau cât produce… Business-ul din Constanța nu poate să fie indiferent față de echipă, față de un fenomen social.

Farul are branduri mari, globale. Nu doar naționale. Acționarul e un brand global. Rivaldo, Hagi, Marica. Scuzați-mă! Dar trebuie putere. Vrem să ne batem cu cei mai buni? Atunci trebuie bani de achiziții. Nu doar să vindem. Farului îi lipsește un singur lucru: să cumpere!”, a declarat Gică Hagi, în cadrul unei conferințe de presă.