Gică Hagi, apel public către cei mai bogați oameni din România: „Se întâmplă peste tot în lume”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Noul selecționer, Gică Hagi, rugăminte pentru cei mai bogați oameni din România

E oficial! Gică Hagi (61 de ani) este noul selecționer al Românei. „Regele” are ca obiectiv calificarea la Euro 2028. Cu un contract valabil pe perioada a patri ani de zile, antrenorul și-a propus să câștige și grupa de Nations League. În toamnă, „tricolorii” vor da piept cu Polonia, Suedia și Bosnia & Herțegovina.

Noul selecționer, Gică Hagi, rugăminte pentru cei mai bogați oameni din România

Luni, 20 aprilie, Gică Hagi a fost instalat în funcția de selecționer al României. „Regele” a revenit astfel la cârma primei reprezentative la 25 de ani distanță de la precedentul mandat. În cadrul a avut un mesaj pentru oamenii cu bani de la noi din țară. „Regele” a subliniat că fotbalul din străinătate este dominat de persoane bogate, astfel că nu înţelege de ce românii nu se implică mai mult în sport.

„Am un mesaj pentru cei mai bogaţi oameni din România: să vină să cumpere cluburile din România. Se întâmplă peste tot în lume, doar în România nu. Sunt cluburi care pot face performanţă, dar fotbalul are nevoie de bani. Trebuie să investeşti în academii şi după în cluburi foarte puternice, să crească jucătorii, ca ei să valoreze mult mai mult. Sfatul sau un gând de-al meu e să vină oamenii care au, la fotbalul trebuie să pui banul.

Nu uitaţi cât investeşte Turcia pe an, cu jucători vânduţi după, totul e legat de cota de piaţă. Oamenii de business trebuie să vină, să se lupte. Sunt oameni mulţi în România care au bani foarte mulţi şi dacă investim bine în tineri, România poate să trăiască bine 100 de ani. Investiţie în tineri, în copii, în tot.

Dacă facem asta, putem să scoatem jucători foarte buni, o să ne asigurăm viitorul. Dacă nu, nu au unde să se duce, trebuie să ne calificăm în cupe europene, în grupe, trebuie să avem patroni bogaţi, cum au toţi, în România se vinde orice, dar sportul nu. De ce? Toată lumea vede sport, mai ales fotbal. E prea mult linişte şi pace”, a declarat Gică Hagi, la

