Gică Hagi are amintiri groaznice de la ultima întâlnire cu Mirel Rădoi! Ce s-a întâmplat în 2022

Calificați matematic în play-off, „leii” lui Mirel Rădoi primesc vizita lui Gică Hagi pe stadionul „Ion Oblemenco”. „Regele” se va lupta din nou pentru puncte cu fostul selecționer și actualul tehnician de la Universitatea Craiova, care l-a învins în ultimul duel direct.

Gică Hagi, amintiri groaznice de la ultima întâlnire din SuperLiga cu Mirel Rădoi

revine pe „Ion Oblemenco” după rezultatul de egalitate de la Botoșani, scor 2-2. Oltenii vor juca sâmbătă, de la ora 19:00, împotriva celor de la Farul Constanța. „Marinarii” vin răniți în Cetatea Băniei după 1-3 cu Rapid București.

Despre partida cu Farul Constanța și duelul cu Gică Hagi au vorbit Mirel Rădoi și Alisson Safira la conferința de presă organizată de Universitatea Craiova. Tehnicianul „juveților” și-a amintit de ce s-a întâmplat la ultima întâlnire din SuperLiga cu managerul „marinarilor”.

„Și cu mine pe bancă la Severin am fost conduși cu 3-1, am intrat la vestiare cu 3-2 și am întors partida. A fost un meci disputat, tocmai de asta spun că e aproape imposibil să se termine 0-0”, spunea Mirel Rădoi.

Meciul de care și-a amintit Mirel Rădoi la conferința de presă s-a jucat la Drobeta-Turnu Severin, pe 5 septembrie 2022, ziua în care Universitatea Craiova a împlinit 74 de ani de existență. „Marinarii” au deschis scorul prin Vlad Morar în minutul 2 al partidei.

Jovan Markovic a egalat cu 24 de minute mai târziu, însă Gabi Torje avea să înscrie o „dublă” în poarta lui David Lazar. Oltenii au mai marcat o dată până la pauză prin Andrei Ivan, însă speranțele fanilor la victorie erau minime.

Jovan Markovic și Dan Nistor l-au salvat pe Mirel Rădoi

Jovan Markovic i-a răsplătit încrederea lui Mirel Rădoi cu încă un gol în acea partidă cu Farul Constanța. La 3-3, fostul selecționer l-a trimis în teren pe Dan Nistor, care avea să marcheze golul victoriei „alb-albaștrilor”.

La doi ani distanță de la ultima întâlnire directă, Mirel Rădoi a rămas fără niciun marcator de la celebrul Universitatea Craiova – Farul Constanța, scor 4-3. Andrei Ivan și Jovan Markovic au fost împrumutați de olteni, iar Dan Nistor a plecat la rivala U Cluj în 2023.

Mirel Rădoi, declarații înainte de Universitatea Craiova – Farul: „Cel mai greu meci de la venirea mea”

înainte de Universitatea Craiova – Farul Constanța. Fostul selecționer crede că duelul cu „Regele” este cel mai greu test pe care oltenii îl au în SuperLiga.

„Chiar dacă mă vedeți cu zâmbetul pe buze în interiorul meu sunt emoții mari. Cu siguranță o să fim puși în dificultate, de fiecare dată meciurile împotriva celor de la Farul au fost disputate. Am revăzut o parte din golurile primite cu Farul și pot spune că ne va aștepta cea mai dificilă partidă jucată acasă de la venirea mea.

Cred că și spectatorii așteaptă acest meci, pentru că vor fi multe ocazii și multe goluri. Aș fi vrut să aibă șanse la play-off în continuare, pentru că o echipă relaxată poate juca mai bine decât atunci când se află sub presiune.

Dar nu putem să vorbim de relaxare cât timp e Gică Hagi pe bancă. Cred că au pierdut nemeritat cu Rapid pentru că au avut cinci ocazii singuri cu portarul. Nu cred că Farul va fi relaxată, cred că echipa va pune presiune așa cum a făcut-o până acum”, spune Rădoi.