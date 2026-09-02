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Veste extraordinară pentru Gică Hagi înainte de startul UEFA Nations League. Louis Munteanu, atacantul român din MLS, a fost ales jucătorul lunii august la D.C. United, după evoluțiile bune din ultima perioadă. În ultimele cinci meciuri, fotbalistul român a reușit să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă.

Louis Munteanu îi dă motive de bucurie lui Gică Hagi! Atacantul român, desemnat fotbalistul lunii

. Atacantul român a fost ales jucătorul lunii august la D.C. United. A devenit o piesă importantă în ofensiva formației din Washington și este unul dintre favoriții fanilor americani.

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a ajuns la șase goluri și o pasă decisivă în 18 apariții în MLS, dintre care 13 ca titular. Munteanu a strâns peste 1.200 de minute și este al doilea cel mai bun marcator al lui D.C. United în campionat. În august, românul a oferit o pasă decisivă în remiza cu Nashville, scor 2-2, și a marcat golul echipei sale în înfrângerea cu Charlotte, scor 1-3.

Louis Munteanu, soluția lui Gică Hagi pentru meciurile cu Bosnia și Suedia!?

D.C. United a anunțat că Louis Munteanu este jucătorul lunii august. Fotbalistul român traversează o perioadă bună chiar înaintea meciurilor pe care naționala de seniori le va disputa în Nations League. Sunt șanse mari să îl vedem titular în centrul ofensivei.

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La fel cum s-a întâmplat și în ultimii ani, naționala de seniori a României are probleme în ofensivă. Gică Hagi ar putea alege să mizeze pe Louis Munteanu pentru duelurile cu Suedia și Bosnia. Daniel Bîrligea este într-o perioadă mai slabă, în timp ce Denis Drăguș nu a mai evoluat într-un meci oficial de luni bune.