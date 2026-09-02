Sport

Louis Munteanu îi dă motive de bucurie lui Hagi! Americanii au făcut anunțul

Louis Munteanu traversează o perioadă excelentă în MLS și a fost ales jucătorul lunii august la D.C. United. Veste excelentă pentru Gică Hagi înainte de meciurile din Nations League.
Alex Bodnariu
02.09.2026 | 10:15
Louis Munteanu ii da motive de bucurie lui Hagi Americanii au facut anuntul
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Louis Munteanu îi dă motive de bucurie lui Gică Hagi! Atacantul român, desemnat fotbalistul lunii. Foto: SportPictures
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Veste extraordinară pentru Gică Hagi înainte de startul UEFA Nations League. Louis Munteanu, atacantul român din MLS, a fost ales jucătorul lunii august la D.C. United, după evoluțiile bune din ultima perioadă. În ultimele cinci meciuri, fotbalistul român a reușit să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă.

Louis Munteanu îi dă motive de bucurie lui Gică Hagi! Atacantul român, desemnat fotbalistul lunii

Louis Munteanu începe să se simtă tot mai bine în Statele Unite. Atacantul român a fost ales jucătorul lunii august la D.C. United. A devenit o piesă importantă în ofensiva formației din Washington și este unul dintre favoriții fanilor americani.

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Fostul atacant de la CFR Cluj a ajuns la șase goluri și o pasă decisivă în 18 apariții în MLS, dintre care 13 ca titular. Munteanu a strâns peste 1.200 de minute și este al doilea cel mai bun marcator al lui D.C. United în campionat. În august, românul a oferit o pasă decisivă în remiza cu Nashville, scor 2-2, și a marcat golul echipei sale în înfrângerea cu Charlotte, scor 1-3.

Louis Munteanu, soluția lui Gică Hagi pentru meciurile cu Bosnia și Suedia!?

D.C. United a anunțat că Louis Munteanu este jucătorul lunii august. Fotbalistul român traversează o perioadă bună chiar înaintea meciurilor pe care naționala de seniori le va disputa în Nations League. Sunt șanse mari să îl vedem titular în centrul ofensivei.

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La fel cum s-a întâmplat și în ultimii ani, naționala de seniori a României are probleme în ofensivă. Gică Hagi ar putea alege să mizeze pe Louis Munteanu pentru duelurile cu Suedia și Bosnia. Daniel Bîrligea este într-o perioadă mai slabă, în timp ce Denis Drăguș nu a mai evoluat într-un meci oficial de luni bune.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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