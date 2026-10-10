Gică Hagi are ultimul cuvânt pentru numirea următorului selecționer. Dezvăluiri din interior după ce România a fost spulberată în Spania

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Costin Curelea va ieși din colaborarea cu FRF odată cu ratarea calificării la Euro U21. Modul în care România a pierdut ultimul meci al campaniei, 1-7 contra Spaniei, precum și scandalul iscat după publicarea unei imagini în care , nu l-au ajutat deloc pe Curelea. Federația caută activ un înlocuitor.

Directorul tehnic Mihai Stoichiță conduce procesul în urma căruia va fi numit un nou selecționer la „tineret”. Însă, din informațiile FANATIK, ultimul cuvânt îi va aparține chiar lui Gheorghe Hagi. Încă de la numirea „Regelui” pe banca echipei mari, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a dorit să-l implice în toate deciziile majore. Acum are prilejul perfect să-i folosească expertiza. FANATIK a aflat detalii și vi le prezintă în exclusivitate.

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Gică Hagi vrea o strategie unitară pentru toate naționalele

Pentru Hagi, este important ca toate loturile să aibă o abordare integrată și să se dezvolte în baza unei filozofii comune. Burleanu e de acord cu viziunea lui Gică și vrea să-i ofere putere de decizie la nivelul întregului aparat tehnic, nu doar la naționala mare.

Mihai Stoichiță s-a ocupat de identificarea „în piață” a dosarelor pe care le-a considerat potrivite pentru naționala U21. El i-a angajat pe Isăilă, Rădoi, Mutu, Bratu, Săndoi, Pancu sau Curelea. Datorită parcursului pe care l-a avut la „tineret”, Rădoi a ajuns să-i antreneze pe „tricolorii” mari. După venirea lui Hagi, Stoichiță și-a păstrat postul de director tehnic al FRF, dar trebuie să împartă influența asupra hotărârilor.

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Modelul Farul, aplicat și la națională: Hagi e implicat total

La Ovidiu, Hagi a ridicat Academia pe piloni strategici clari, pe care a construit apoi împreună cu oamenii săi. Gică obișnuia să participe inclusiv la procesul de recrutare de la juniori. Înainte ca prima echipă a Viitorului (devenită Farul) să-i înghită tot mai mult timp, odată cu evoluția spre un club cu ambiții europene, Hagi lua frecvent decizii și la grupele de copii. Ulterior, cu toate că a mărit distanța, a rămas atent la tot ce vine din urmă și a evaluat calitatea tinerilor în contextul echipei de seniori.

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Hagi nu a avut probleme să debuteze adolescenți în fotbalul oamenilor mari. Actualul atacant al FCSB a jucat primele minute în Liga 1 în octombrie 2022, când era la Farul, într-o partidă cu FCU Craiova. Avea atunci 14 ani, 10 luni și 13 zile și era cu numai 8 zile mai mare decât Dobrin în momentul primei sale apariții în campionat. De asemenea, Roberto Mălăele a jucat la seniori pentru prima dată în octombrie 2017, într-un joc de Cupă cu Școlar Reșița. Avea doar 14 ani, 6 luni și 26 de zile. A fost trimis pe gazon în minutul 66 al întâlnirii pe care Viitorul avea s-o câștige cu 4-2.

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Tot de numele lui Hagi se leagă și carierele lui Cristi Manea și Enes Sali, cei mai tineri debutanți din istoria naționalei României. Astfel, Federația speră că seria de succese pe care a strâns-o Gică în aproape 20 de ani de Academie va oferi rezultate și pentru loturile Under ale României.