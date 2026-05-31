Gică Hagi, asaltat de fani pentru autografe la revenirea pe banca naţionalei României! Peste 200 de copii au aşteptat cu sufletul la gură antrenamentul „tricolorilor”

Naţionala României va avea două meciuri test în luna iunie. , iar patru zile mai târziu vor întâlni Ţara Galilor, într-un duel programat pe stadionul „Steaua”. Sunt primele şi singurele teste pe care le va avea Gică Hagi la revenirea pe banca naţionalei României.

Gică Hagi, asaltat de fani pentru autografe la revenirea pe banca echipei naţionale

În cursul zilei de duminică a fost ziua porţilor de schise în cantonamentul naţionalei României. Jucătorii şi staff-ul condus de Gheorghe Hagi a fost aşteptat de sute de oameni, care sperau să obţină un autograf sau o poză de la jucătorul preferat sau chiar de la selecţioner.

„Regele” a ieşit mai târziu ca jucătorii pe teren, dar a venit şi a fost repede înconjurat pentru autografe şi poze. Răbdător, Hagi s-a achitat de sarcini, deşi a fost cel mai solicitat om din naţionala României. În apropierea lui au fost şi forţe de ordine, care să împiedice eventuale incidente, dar nu a fost cazul.

Drăguşin şi Ianis Hagi, cei mai „vânaţi” jucătorii! Rivalii de la Dinamo şi FCSB, antrenament cot la cot

În ceea ce îi priveşte pe jucători, Radu Drăguşin şi Ianis Hagi au fost cei mai „vânaţi” pentru autografe de către cei mici. Şi debutanţii la echipa naţională au avut treabă, David Matei fiind şi printre jucătorii în jurul cărora s-au strâns cei mici.

La două zile după meciul direct pentru Conference League, . Ei au efectuat un antrenament mai uşor, având în vedere că în urmă cu 48 de ore au jucat un meci de mare intensitate. Ceilalţi jucători au fost împărţiţi în două grupe.

Autografe au acordat şi oficialii FRF. Răzvan Burleanu, prezent în tribunele de la Mogoşoaia a fost solicitat pentru poze. Alături de preşedintele FRF au fost prezenţi Mihai Stoichiţă şi Vlad Munteanu.

