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Se apropie debutul lui Gică Hagi pe banca naționalei României în Nations League. Florin Răducioiu, fostul mare atacant al „tricolorilor”, a vorbit despre programul primei reprezentative. Acesta este de părere că România a nimerit într-o grupă complicată, însă are mare încredere în calitățile „Regelui”.

Gică Hagi, în fața primului mare test la națională! Florin Răducioiu a spus ce așteaptă de la „Rege”

România se pregătește pentru debutul într-o nouă ediție de Nations League, prima competiție oficială pentru Gheorghe Hagi pe banca echipei naționale. „Tricolorii” vor evolua în Liga B, după promovarea obținută la ediția precedentă, și au nimerit într-o grupă extrem de complicată.

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se va lupta cu Polonia, Bosnia și Herțegovina și Suedia. Debutul este programat pe 25 septembrie, în deplasare cu Suedia, iar trei zile mai târziu România primește vizita Bosniei și Herțegovinei, pe Arena Națională. Urmează apoi deplasarea din Polonia, pe 2 octombrie, și returul cu Suedia, pe 5 octombrie.

„Este o grupă de Campionat European!”. Florin Răducioiu pune presiune înainte de debutul lui Gică Hagi

Va fi primul său joc oficial de la revenirea pe banca naționalei, după amicalele din vară cu Georgia și Țara Galilor. Hagi începe astfel adevăratul test al celui de-al doilea mandat la prima reprezentativă. Florin Răducioiu are toată încrederea în selecționer și speră ca acesta să fie începutul unui drum frumos pentru „tricolorii” care visează la calificarea la turneele finale.

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„Deja a înțeles, e a doua oară când e selecționer, au trecut mulți ani și e foarte experimentat, știe ce vrea. Are un mod foarte clar de a gândi, de a-l transpune pe banca de rezerve băieților, a spus clar că vrea jucători în formă, care joacă, are principii clare, sănătoase și care mie-mi plac. Sper să nu se dezică de ele. Dacă va fi greu să facă lista de convocați, înseamnă că nu știi ce să alegi și joacă foarte bine. Îi urez să fie inspirat. Dar sunt atâtea lucruri care se întâmplă într-un meci. În momentul de față, îmi place de Gică Hagi, are ideile foarte clare.

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Sunt meciuri foarte grele, rămâne de văzut cum vor veni băieții. Sper să-i convoace pe cei mai în formă, sunt echipe foarte puternice, o spune trecutul foarte apropiat, două echipe care au jucat la Mondial. Polonia, pentru puțin nu s-a calificat, dar rămâne o națională puternică.

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Este o grupă de Campionat European și suedezii joacă în campionate foarte puternice. Gică Hagi a fost foarte clar, vrea să câștige grupa, este o presiune foarte mare pe care o transmite jucătorilor, presei, avem și noi, ca suporteri, așteptări mari. Mentalitatea pe care o transmite Gică Hagi – intrăm în teren să câștigăm. Dacă pierdem, pierdem cu demnitate și cu ideea că am făcut tot posibilul pentru a câștiga. Evident că nu va fi simplu, jucăm cu trei echipe care au jucători de talie mondială”, a explicat Florin Răducioiu, conform