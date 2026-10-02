Gică Hagi, bornă rușinoasă după Polonia – România 6-0! E singurul selecționer din istorie

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Meciul României cu Polonia este de tristă amintire pentru Gică Hagi (61 ani). „Regele” a devenit primul selecționer din istoria „tricolorilor” care este învins în primele trei meciuri oficiale.

Gică Hagi, singurul selecționer din istoria României învins în trei meciuri oficiale

România a început dezastruos Liga Națiunilor. „Tricolorii” au pierdut cu Suedia, 1-2, și Bosnia, 2-4. Declinul a continuat și în Varșovia, unde Polonia a căpătat total controlul jocului din minutul 22, când și a dictat lovitură de la „11 metri”.

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le-a deschis apetitul de a marca polonezilor. Fostul star de la Barcelona, Bayern Munchen și Borussia Dortmund a mai punctat de două ori , în minutule 47 și 86, și a fost acompaniat pe tabela de marcaj de Virgil Ghiță, cu un autogol, Piotr Zielinski și Jan Bednarek.

Înfrângerea cu 0-6 de la Varșovia l-a făcut pe Gică Hagi să fie singurul selecționer din istoria României care a pierdut primele trei meciuri oficiale. Partidele de pregătire din vară cu Georgia, 1-1, și Țara Galilor, 2-1, nu se contorizează. Au fost jocuri de verificare.

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Edi Iordănescu a fost și el în pericol

Încă doi selecționeri s-au aflat în situația asta. În preliminariile pentru Campionatul European din 1992, Gheorghe Constantin și-a început mandatul cu două eșecuri: 1-2 cu Scoția și 0-3 cu Bulgaria. Nu a mai apucat al treilea meci, a fost schimbat cu Mircea Rădulescu.

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Și Edi Iordănescu a trăit periculos, în ciuda faptului că a calificat România la Campionatul European din 2024 de pe primul loc în preliminarii și s-a calificat în fazele eliminatorii la turneul final din Germania. În primele două meciuri a înregistrat două înfrângeri, cu Muntenegru, 0-2, și Bosnia, 0-1. Dar și-a câștigat al treilea joc, 1-0 cu Finlanda.

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Cristi Balaj a pus tunurile pe arbitru: „O rușine!”

. Fostul arbitru internațional susține că Robert Lewandowski a simulat pentru că nu mai era în controlul balonului și că mâna pe care i-a pus-o Drăgușin pe umăr nu a fost suficient de puternică pentru a-l faulta. Analistul FANATIK nu a avut milă de „centralul” elvețian.

„Atacantul a căzut din cauza faptului că a refuzat să mai continue alergarea, a blocat mișcarea picioarelor. Mâna pusă de apărător pe atacant nu a avut impact, mai exact, atacantul nu a căzut din cauza apărătorului. Mai ales că, în fotbal, ai voie să pui mâna pe adversar în lupta pentru minge, este un sport de contact. Două decizii majore într-un asemenea duel pentru minge, este inacceptabil! Dacă arbitrul nu ar fi fluierat, precis cel din camera VAR nu ar fi intervenit!

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Jenantă prestația elvețianului în prima repriză, o rușine. I-a dat un galben prea ușor lui Ghiță, iar după scurt timp, la o intrare asupra lui Ianis, l-a iertat pe polonez. Nu l-a iertat după două minute pe Băluță, care a jucat inițial mingea”, a declarat Cristi Balaj în exclusivitate pentru FANATIK.