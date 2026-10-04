Sport

Gică Hagi, „cadou” de 150.000 de euro pentru formația din SuperLiga. Clauza secretă a „tricolorului”

Singura care are de câștigat în urma dezastrului de la naționala României pare să fie Universitatea Cluj! Ardelenii sunt la un pas să încaseze 150.000 de euro în plus datorită lui Gică Hagi
Ciprian Păvăleanu
04.10.2026 | 12:46
Gica Hagi cadou de 150000 de euro pentru formatia din SuperLiga Clauza secreta a tricolorului
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Clauza prin care Gică Hagi îi poate aduce 150.000 de euro Universității Cluj. Foto: Sportpictures.eu
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Andrei Coubiș (23 de ani) a fost integralist în primele două meciuri ale României, în timp ce la meciul cu Polonia Gică Hagi s-a văzut obligat să-l introducă după ce Radu Drăgușin a primit cartonașul roșu încă din minutul 22. Acest lucru nu poate decât să-i bucure pe cei de la Universitatea Cluj, care sunt la un pas să încaseze o sumă de 150.000 de euro în urma unei clauze cu privire la meciurile de la națională.

150.000 de euro pentru Universitatea Cluj! Clauza „secretă” a lui Coubiș, activată de deciziile lui Gică Hagi

Andrei Coubiș este „tricolorul” cu cele mai multe minute în această acțiune internațională. El a fost titular în primele două meciuri și chiar a fost lăudat de Gică Hagi după meciul cu Bosnia, în ciuda înfrângerii cu 2-4. Selecționerul și-a dorit să-l odihnească la meciul din Varșovia, însă eliminarea lui Radu Drăgușin i-a dat planurile peste cap.

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Coubiș a intrat în locul lui Mihăilă și a bifat un nou meci cu peste 45 de minute „sub tricolor”. Acesta se adună la clauza pe care Universitatea Cluj a pus-o în urma transferului la Lincoln City și anume că trebuie să primească o sumă de 150.000 de euro dacă fotbalistul bifează 5 meciuri cu peste 45 de minute la națională, anunță gsp.ro.

Astfel, fotbalistul ce evoluează în liga a 2-a din Anglia a ajuns deja la trei meciuri și are o șansă bună să ajungă chiar la 4 meciuri, având în vedere că Gică Hagi nu-i are la dispoziție pentru meciul cu Suedia nici pe Radu Drăgușin și nici pe Virgil Ghiță, ambii suspendați.

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Lincoln City „a spart banca” pentru a-l cumpăra pe Andrei Coubiș

Stoperul român a devenit cel mai scump transfer făcut vreodată de formația din Championship. Coubiș i-a costat pe englezi 3 milioane de euro, iar U Cluj și-a păstrat și un procent de 15% dintr-o vânzare ulterioară.

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„(n.r. Suma de transfer a lui Coubiș la Lincoln City este aceasta: 3 milioane de euro plus 15% procent?) Da, așa este, e corectă. Chiar dacă noi nu ne-am fi dorit să-l transferăm așa repede. Proiectul era să mai rămână alături de noi cel puțin un an. Acum a venit această oportunitate. În primul rând, a fost important pentru jucător. Știm că e dificil pentru un jucător român să ajungă în Anglia, Premier League sau Championship”, a spus Constantea la FANATIK SUPERLIGA.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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