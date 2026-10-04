Gică Hagi, „cadou” de 150.000 de euro pentru formația din SuperLiga. Clauza secretă a „tricolorului”

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Andrei Coubiș (23 de ani) a fost integralist în primele două meciuri ale României, în timp ce la meciul cu Polonia Gică Hagi s-a văzut obligat să-l introducă după ce Radu Drăgușin a primit cartonașul roșu încă din minutul 22. Acest lucru nu poate decât să-i bucure pe cei de la Universitatea Cluj, care sunt la un pas să încaseze o sumă de 150.000 de euro în urma unei clauze cu privire la meciurile de la națională.

150.000 de euro pentru Universitatea Cluj! Clauza „secretă” a lui Coubiș, activată de deciziile lui Gică Hagi

Andrei Coubiș este „tricolorul” cu cele mai multe minute în această acțiune internațională. El a fost titular în primele două meciuri și Selecționerul și-a dorit să-l odihnească la meciul din Varșovia, însă eliminarea lui Radu Drăgușin i-a dat planurile peste cap.

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Coubiș a intrat în locul lui Mihăilă și a bifat un nou meci cu peste 45 de minute „sub tricolor”. Acesta se adună la clauza pe care Universitatea Cluj a pus-o în urma transferului la Lincoln City și anume că trebuie să primească o sumă de 150.000 de euro dacă fotbalistul bifează 5 meciuri cu peste 45 de minute la națională, anunță

Astfel, fotbalistul ce evoluează în liga a 2-a din Anglia a ajuns deja la trei meciuri și are o șansă bună să ajungă chiar la 4 meciuri, având în vedere că Gică Hagi nu-i are la dispoziție pentru meciul cu Suedia nici pe Radu Drăgușin și nici pe Virgil Ghiță, ambii suspendați.

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Lincoln City „a spart banca” pentru a-l cumpăra pe Andrei Coubiș

Stoperul român a devenit cel mai scump transfer făcut vreodată de formația din Championship. iar U Cluj și-a păstrat și un procent de 15% dintr-o vânzare ulterioară.

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„(n.r. Suma de transfer a lui Coubiș la Lincoln City este aceasta: 3 milioane de euro plus 15% procent?) Da, așa este, e corectă. Chiar dacă noi nu ne-am fi dorit să-l transferăm așa repede. Proiectul era să mai rămână alături de noi cel puțin un an. Acum a venit această oportunitate. În primul rând, a fost important pentru jucător. Știm că e dificil pentru un jucător român să ajungă în Anglia, Premier League sau Championship”, a spus Constantea la FANATIK SUPERLIGA.