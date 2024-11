Gică Hagi caută soluții pentru prima victorie a Farului în deplasare. “Trebuie să fim pragmatici!”

pentru a reuși prima victorie în deplasare din acest sezon. Constănțenii suferă la câteva aspecte în ceea ce privește lotul și evoluțiile din teren.

Gică Hagi caută soluții pentru prima victorie în deplasare. “Trebuie să fim pragmatici!”

La conferința de presă care a avut loc înaintea meciului Unirea Slobozia – Farul Constanța, Gică Hagi a mărturisit că se concentrează pe găsirea unor soluții care să aducă prima victorie a echipei în deplasare, în acest sezon.

Constănțenilor le lipsesc câțiva jucători pe care antrenorul echipei se baza, motiv pentru care evoluțiile Farului nu sunt cele așteptate de suporteri. După meciurile din tur, elevii lui Gică Hagi se clasează pe locul 13 în campionat, la un punct distanță de oponenta din primul meci al returului.

“Noi am suferit mult în turul de campionat. Nu am produs fotbalul care trebuia și avem puține victorii și multe înfrângeri. Cred că am rămas datori la capitolul acesta. Începe returul și trebuie să fim mai conectați, mai responsabili și atenți la tot ce facem.

Am avut mulți jucători care ne-au lipsit. Și la acest prim meci din retur avem jucători cu probleme medicale. Larie, Nedelcu sunt accidentați de ceva timp. Iancu nu o să fie 100%, iar Alibec este suspendat.

Încercăm să găsim opțiuni în atac, așa cum am făcut și la Cluj. Oamenii cu experiență ne lipsesc și sperăm să facem un meci bun. Jucăm cu Slobozia, echipă care ne-a bătut la noi acasă.

Am făcut meci bun atunci, dar la finalizare nu am stat bine deloc. Trebuie să ne adaptăm la adversar. E o echipă care a căpătat experiență. Vrem să fim pragmatici și să luăm cele trei puncte”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă, potrivit .

“Drumul va fi lung și greu”

“Nu am câștigat niciun meci în deplasare și ne dorim să facem asta. Suntem la jumătatea campionatului și trebuie să începem să câștigăm pentru a urca acolo sus. Drumul va fi lung și greu. E un an în care așa merg lucrurile.

Avem și momente în care suntem mai puțin inspirați. Am avut mai tot timpul câte 5-6 jucători care ne-au lipsit și de aceea a fost mai greu. Trebuie să găsim soluții și să dăm randament. Sperăm să o facem.

Trebuie să fim conectați la fiecare meci și trebuie să începem să dăm randament. Cojocaru a revenit cu noi, dar după o perioadă așa lungă vom vedea dacă va juca imediat. Riva ar putea să joace. Iancu are o problemă la gambă, Dănuleasă are o problemă la genunchi”, a mai spus antrenorul constănțenilor.

“Regele”, despre Academia Farului și performanțele din Liga Campionilor la tineret: “Suntem cei mai buni”

“Trebuie să ne uităm la cei mici care s-au calificat în Liga Campionilor la tineret. Trebuie să fim competitivi și trebuie să mergem cu entuziasm că vom câștiga. Dovedim că avem o academie foarte bună și că investim aici.

Am reprezentat România la orice nivel în fiecare an, atât prin competițiile de tineret, cât și prin jucătorii care ajută echipele naționale. Avem pretenții mari, pentru că investim foarte mult. Facem performanțe la un alt nivel și ne batem cu cei mai buni în Europa. Asta pentru că avem buget mare aici”,

Motivul pentru care se accidentează jucătorii lui Gică Hagi: “Avem intensitate mare la antrenament”

“Avem intensitate mare la antrenament. E greu și unii jucători nu sunt obișnuiți, de aici apar și unele accidentări. Unele accidentări apar și din ghinion în meciuri, așa cum a fost la Nedelcu. Noi luăm jucători talentați, dar care nu sunt în formă foarte mare, pentru că aceia costă bani.

Noi luăm jucători buni, dar care trec printr-o perioadă mai puțin bună în cariera lor. Sunt riscuri pe care ni le asumăm, pentru că suntem limitați la buget. Noi facem o echipă care să aspire să intre în play-off. Farul nu poate mai mult acum. Nu are cum.

Noi am ieșit campioni pentru că am avut șansa să semnăm cu niște jucători buni care aveau foame. Uneori ne iese, alteori nu. După ce am ieșit campioni, au apărut și problemele.

Lumea are așteptări de la noi. Sunt jucători care nu au continuitate și echipa scade în putere. Încercăm să ne bazăm pe cine putem și să găsim soluții. Trebuie să atacăm bine și apoi să ne apărăm bine”, a încheiat Gică Hagi.