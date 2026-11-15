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Gică Hagi, ce destin! Ce s-a întâmplat fix acum 25 de ani: „Mi-am șters din memorie meciul ăla!”

Ciprian Păvăleanu
15.11.2026 | 11:09
Gica Hagi ce destin Ce sa intamplat fix acum 25 de ani Miam sters din memorie meciul ala
EXCLUSIV FANATIK
România lui Hagi a câștigat meciul cu Polonia la fix 25 de ani de la barajul de tristă amintire cu Slovenia. Foto: Sport Pictures
Poate fi victoria României cu Polonia un nou început? Ce s-a întâmplat acum fix 25 de ani cu Gică Hagi și naționala României
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Gică Hagi a obținut prima victorie într-un meci oficial din noul mandat. Acest succes a venit pe 14 noiembrie 2026, împotriva Poloniei lui Jan Urban. Acum fix 25 de ani, „Regele”, aflat la primul său mandat la echipa națională, pierdea în barajul cu Slovenia, ce conta pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2002.

Adi Ilie și-a scos din calendar data de 14 noiembrie! Barajul cu Slovenia s-a întâmplat acum fix 25 de ani

Chiar în ziua în care naționala lui Gheorghe Hagi a răpus Polonia, cu scorul de 2-1, pe Arena Națională, în urmă cu 25 de ani, același Hagi îi conducea pe „tricolori” în barajul cu Slovenia, însă atunci pierdea calificarea la Campionatul Mondial, după un meci pe Ghencea în care doar neșansa a făcut ca România să nu meargă la turneul final. Acela a reprezentat un moment de dezamăgire maximă în istoria României, iar din acel moment naționala nu a mai reușit să obțină nicio calificare la Campionatul Mondial până în ziua de astăzi.

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Adrian Ilie a fost pe teren la acel meci de tristă amintire și a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că și-a șters complet din memorie data de 14 noiembrie: „Uitasem meciul respectiv și ziua aia. Mi-am scos data din calendar, iar tu mi-ai adus aminte de ea acum. Urâtă zi! Terenul era la fel ca ziua, dar măcar am terminat ca lumea, cu șase atacanți. Știu că la un moment dat jucam fundaș stânga. Rezultatul a fost nedrept, da. Nici când am pierdut finala de Champions League nu am fost așa dezamăgit. Da, este cel mai rău meci din viața mea, pentru că jucam cu calificarea la Mondiale pe masă, contra unei echipe foarte slabe!”, a declarat Adrian Ilie în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Care sunt cele mai dezamăgitoare meciuri din istoria naționalei României

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a amintit și de meciurile naționalei lui Mircea Lucescu contra Irlandei de Nord, pentru CM din 1986. Acestea au avut cam aceeași poveste cu cele ale reprezentativei conduse de Hagi în meciurile cu Slovenia. Sigur, „tricolorii” mai au foarte multe meciuri la care se pot întreba „ce-ar fi fost dacă”, unul dintre ele fiind chiar cel cu Suedia, din 1994:

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„Sunt două momente asemănătoare în istoria fotbalului românesc. Momentul cu Lucescu contra Irlandei de Nord și momentul cu Hagi și Slovenia. Același noroi, aceeași chinuială. În ambele meciuri am fost echipa care a condus meciul. Am dominat copios, nici nu mai știu cât au ratat Adi Ilie și Mutu”, a explicat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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